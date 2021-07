Les solutions CLT par Simpson Strong-Tie

Le CLT : le futur des chantiers

Le bois est un matériau de construction d'avenir et son utilisation dans la construction est de plus en plus fréquente. Pendant les années 1990, les progrès réalisés dans l'ingénierie bois ont permis l'émergence d'un nouveau système constructif en Autriche et en Allemagne : le panneau CLT (Cross Laminated Timber).



Le CLT est un assemblage de couches de bois massif croisées et collées entre elles. Chaque couche est tournée à 90° par rapport à la précédente afin d'améliorer les performances du panneau. Le nombre de couches varie et dépend de l'application (en général entre 3 et 8 couches). Les panneaux peuvent faire jusqu'à 20 m de longueur et 4 m de hauteur. Leur épaisseur varie généralement de 60 mm à 320 mm.



Le CLT est de plus en plus utilisé dans les logements collectifs et autre ERP (Etablissement Recevant du Public). Il peut également être utilisé dans tous types de structures allant du logement individuel au bâtiment de grande hauteur.