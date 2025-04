Cofinancé par le programme France 2030, la région Île-de-France et le CSTB, le laboratoire Achille a été inauguré à Marne-la-Vallée. Ce nouvel équipement de pointe permet de tester la résistance et la durabilité des systèmes de fixation et de leurs supports, points névralgiques de la sécurité des bâtiments.

Un nouvel équipement R&D a vu le jour à Marne-la-Vallée. Unique en Europe, le laboratoire Achille a été inauguré le 28 mars dernier par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Cofinancé par le programme France 2030, la région Île-de-France et le CSTB, ce nouvel outil permet de tester la résistance et la durabilité des systèmes de fixation et de leurs supports, points névralgiques de la sécurité des bâtiments.

Une attention particulière portée aux fixations

Le secteur du bâtiment est en pleine transition environnementale, et cherche constamment à innover pour opérer au mieux cette transformation. Qu’il s’agisse de construction, de rénovation ou de réemploi, de nouveaux matériaux et procédés à faible empreinte carbone sont en perpétuelle développement.

Autant de nouvelles solutions qui peuvent interagir avec des points névralgiques de la structure, tels que les fixations, éléments-clés de la sécurité des ouvrages.

C’est ici que le laboratoire Achille (Ancrages CHimiques et mécaniques au service de l’Innovation et de déveLoppement pour l’Ecoconstruction) intervient. Celui-ci va permettre de tester les comportements mécaniques, la résistance et l’endurance de ces fixations et de leurs supports.

Tout un panel d’expériences réalisables

Intégré à la division Études et Essais Mécaniques de la direction Sécurité, Structures, Feu du CSTB, le laboratoire Achille met à la disposition des acteurs de la construction des technologies et moyens d’essais avancés, adaptés aux spécificités des matériaux émergents à faible empreinte carbone, tels que ceux biosourcés et géosourcés, en lien avec les fixations.

Cette plateforme expérimentale constitue ainsi un maillon incontournable dans l’expertise sur les ancrages, renforçant la position du CSTB parmi les leaders français et internationaux de l’accompagnement de l’innovation dans la construction.

Achille s’adresse aux acteurs de la construction, et plus particulièrement aux spécialistes des fixations. Son périmètre s’étend aux ancrages chimiques, mécaniques et plastiques, sur tous types d’ouvrages (bois, béton, métal…), utilisés en construction, rénovation, dans une optique de recyclabilité, etc.

Les essais réalisés au sein du laboratoire, qui peuvent être au nombre de 2 500 par an, s’inscrivent dans le cadre de travaux d’expérimentation, d’évaluation et de caractérisation des performances.

Avec ces essais, il est également question de recherche et d’accompagnement R&D des industriels, ou encore de travaux conduits par le CSTB pour alimenter les évolutions réglementaires dans le domaine de l’évaluation technique et du dimensionnement.

Un outil unique en Europe, à disposition de tous les acteurs de la construction

Unique en Europe, Achille est le seul outil de ce type à associer une spécialisation sur les fixations, optimisée par la conception même du bâtiment abritant le laboratoire : les conditions hygrothermiques, sensibles pour les nouveaux matériaux à faible empreinte carbone, sont stabilisées.

Le nouvel outil compte aussi 5 bancs d’essais de pointe, dont certains ont été conçus sur-mesure pour répondre à des problématiques spécifiques comme l’évaluation des propriétés mécaniques des fixations selon les caractéristiques du bâti.

Achille permet également de réaliser des essais multi-critères (mécaniques, sismiques, résistance au feu, vieillissement accéléré…), sur-mesure ou normalisés selon les normes européennes, américaines et internationales, sur tous types de supports.

Enfin, Achille garantit une implantation au sein de l’écosystème du CSTB, associant pluridisciplinarité et neutralité, gages de crédibilité renforcée pour les industriels. Le CSTB propose ainsi une expertise complète, de la réalisation des essais, jusqu’à l’évaluation des procédés testés.

« Avec le laboratoire Achille, le CSTB se dote d’un outil de recherche et d’expérimentation très performant. Les industriels de la construction, aussi bien en France qu’en Europe ou en Asie, pourront désormais bénéficier de moyens d’essais uniques pour accompagner leurs démarches d’innovations autour des fixations. Au-delà, le laboratoire Achille se positionne également au service du développement de l’écoconstruction et de l’enjeu de seconde vie des bâtiments. À travers cet équipement comme dans toutes nos missions, une exigence reste au cœur de notre approche : maîtriser les risques et garantir la sécurité des personnes et des bâtiments », déclare Driss Samri, directeur opérationnel Sécurité-Structures-Feu-CSTB.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Nicolas Richez (de gauche à droite : Nathalie Tortrat, vice-présidente de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire, Étienne Crepon, président du CSTB)