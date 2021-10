RE2020 : la maison bois pour un avenir bas carbone

La réglementation environnementale 2020 pour bâtiments neufs a un objectif : diminuer de 30 à 40% les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la construction d’ici à 2030. Elle encourage l’utilisation de matériaux biosourcés, réintégrant le bois au cœur des projets de construction, pour les 10 prochaines années. Ecologique et fiable, la Maison Ossature Bois apparaît comme une solution actuelle mais aussi d’avenir pour les projets immobiliers individuels.

L’ensemble des problématiques rencontrées lors de la réalisation de bâtiments à ossature bois est couvert par la gamme de connecteurs et fixations Simpson Strong-Tie.



On y retrouve des solutions pour la réalisation de dalle bois, comme les équerres ABF. Cette équerre réglable est particulièrement adaptée pour la fixation de la ceinture porteuse de la dalle bois, lorsqu’elle est posée sur plots béton. Elle permet ainsi d’optimiser la position des chevilles et d’éviter la fissuration et l’affaiblissement des plots.

L’ossature bois cache en réalité une multitude de possibilités de mises en œuvre ; de la réalisation des parois directement sur chantier, à l’arrivée de celles-ci sur site complètement finies. Selon le type d’ossature, différentes solutions sont proposées. Pour les ossatures ouvertes, des équerres d’ancrage comme l’AH ou la MAH, son pendant pour acrotère, sont parfaitement adaptées. Dans le cas d’ossatures fermées, des produits comme l’ICST, connecteur qui fonctionne comme une agrafe entre deux pans de mur, ou le TFPC, permettent la réalisation de structures fiables et rapides à monter.

L’ossature bois est bien souvent réalisée à l’aide d’éléments d’épaisseur 45mm. L’assemblage de plusieurs éléments de cette épaisseur entre eux doit être réalisé à l’aide de fixations adéquates. Simpson Strong-Tie a utilisé son expertise développée depuis de nombreuses années pour concevoir une gamme de fixations correspondant à cette utilisation. La vis SDW par exemple, assure un bon serrage des éléments sans effort avec sa longueur de filetage adaptée, et sa tête plate évite de créer des points de difficultés pour les éléments secondaires.

L’ossature bois, terrain d’innovation perpétuel

Depuis plusieurs années, on voit également apparaître une nouvelle manière d’utiliser l’ossature. On la retrouve en effet en façade d’immeubles dont la structure n’est pas forcement en bois. Le DTU31.4 publié en 2020 traite de ce type de cas. SST qui a participé à sa rédaction, possède dans sa gamme des solutions pour ces configurations. L’équerre ACW est ainsi capable de reprendre le poids des façades. Le connecteur breveté CCW est quant à lui parfaitement adapté à la reprise des efforts du vent et autres efforts de poussée.

Avec l’utilisation de plus en plus fréquente du bois dans la construction, de nouvelles problématiques architecturales font leur apparition. Dans le domaine de la construction individuelle, la tendance est à l’augmentation de la taille des ouvertures. Or il faut pouvoir stabiliser les façades bois qui accueillent ces menuiseries. Le Steel Strong-Wall est un élément de mur en acier ayant une empreinte au sol réduite, qui offre une résistance importante aux efforts latéraux liés au vent ou aux séismes. Cette innovation Simpson Strong-Tie permet de répondre aux besoins constructifs de plus en plus complexes, et promet une liberté architecturale jusqu’alors très réduite en construction bois.



Le Guide de Préconisation pour Maisons Ossature Bois, ouvrage réalisé par les experts et ingénieurs Simpson Strong-Tie recense tous les cas de figure rencontrés sur chantier MOB. Dalle bois & béton, ossature & plancher bois, charpente traditionnelle ou industrielle ; il couvre les meilleures applications envisageables du sol au plafond, dans le respect des DTUs. Retrouvez-le en libre accès sur notre site internet strongtie.eu.

