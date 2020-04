La gamme de conduits et coudes de ventilation AERFOAM et le réseau circulaire de la gamme AIR EXCELLENT d’Ubbink ont été choisis par le constructeur ESYOM afin d’installer un chauffe-eau thermodynamique sur air extrait, dans le cadre de la construction d’une maison neuve, au sein d’un lotissement à Sennecey-lès-Dijon (21). Les solutions et le savoir-faire Ubbink permettent ainsi d’assurer une parfaite ventilation de la maison, avec un minimum de pertes de charge, et de récupérer l’énergie nécessaire au fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique.

Une réflexion en amont pour une construction optimale

Situé à Sennecey-lès-Dijon (21), le chantier consiste à construire un pavillon contemporain au sein d’un lotissement. Cette réalisation s’inscrit parfaitement dans la démarche du constructeur ESYOM, précurseur dans la construction de maisons à basse consommation énergétique et dont le mot d’ordre est de trouver les solutions d’innovation pour des maisons plus abordables, plus confortables et plus sécuritaires. Dans ce cadre, ESYOM a proposé l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique sur air extrait. Ce type d’installation permet de récupérer les calories issues de la ventilation pour assurer le fonctionnement du chauffe-eau et réaliser ainsi des économies importantes. Par ailleurs, l’installation devait répondre à plusieurs exigences : facilité de mise en oeuvre, maîtrise de la qualité de la pose, performance et pérennité.

Des systèmes performants alliant qualité d’air optimale et confort

Ainsi, ESYOM s’est tourné vers Ubbink et les produits des gammes AERFOAM et AIR EXCELLENT. Silencieux et conçus de manière à optimiser la maintenance et le nettoyage du réseau, les systèmes Ubbink apportent une réponse appropriée (conduits semi-rigides ne s’écrasant pas; intérieur des conduits double peau et lisse, limitant les pertes thermiques, les pertes de charge et les nuisances acoustiques ; système démontable pour une facilité d’entretien ; éléments se clipsant entre eux pour une connexion parfaitement étanche...).

Ainsi, pour le réseau de ventilation allant du chauffe-eau thermodynamique au mur pour l’extraction de l’air : c’est la gamme de conduits et coudes de ventilation AERFOAM qui a été choisie. En effet, celle-ci est largement plébiscitée par les professionnels pour son installation facile et pratique. Les éléments AERFOAM sont en Polyéthylène Expansé (EPE), matériau léger, aux propriétés techniques performantes et se fixent à l’aide de colliers de fixation robustes et se connectent avec des raccords garantissant l’étanchéité entre les éléments du système.

Depuis début 2019, la gamme AERFOAM affiche une empreinte carbone nulle grâce à l’utilisation de ressources organiques dans son processus de fabrication. Elle contribue ainsi à la réduction des émissions de CO2.



Pour le réseau de distribution d’air du chauffe-eau thermodynamique, c’est le réseau circulaire composé de la gamme AIR EXCELLENT qui a été sélectionné. Celui-ci permet en effet de maîtriser une ventilation performante tout en améliorant la qualité de l’air. Silencieux et conçus de manière à optimiser la maintenance et le nettoyage du réseau, les systèmes disposent de conduits-semi rigides pour contourner le risque d’écrasement, limitent les pertes thermiques et les pertes de charge. Facile à installer, la gamme AIR EXCELLENT est intuitive et se pose sans outil.



« Pour toutes nos maisons chauffées au gaz depuis 3 ans, le choix d’un réseau semi-rigide s’est imposé comme une évidence. En effet, celui-ci permet une ventilation performante et, ainsi, une amélioration de la qualité d’air intérieur. En comparaison à un réseau souple, qui aura tendance à s’encrasser et à favoriser la condensation et donc à entraîner des pertes de charge, les produits Ubbink permettent de parer à ces problématiques et donc de répondre à toutes nos attentes », indique GillesMoyse, promoteur du chantier.

La pose du réseau n’a nécessité qu’une journée.

La fin du chantier est prévue pourmai 2020.