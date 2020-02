Ces systèmes préfabriqués KP1 possèdent d'autres avantages pour ce projet en centre-ville. Prêts à poser, ils sont rapides à installer et répondent ainsi au planning serré de la maîtrise d'œuvre d'exécution BECRI ÉCONOMIE ET TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION et de la maîtrise d'ouvrage FONCIÈRE HABITAT. Ils réduisent les nuisances pour les riverains, en termes de bruit, de poussière et d'impact sur la circulation.