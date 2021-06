Plongez dans l’effervescence New-Yorkaise! Tentez de remporter l’un des 5 séjours VIP à New York et 1 000 autres cadeaux à gagner!*. Jusqu’au 27 Avril 2018 découvrez vite cette opération dans votre agence habituelle. L’achat d’un pack WC Prima Rimfree® (réf.083983 00 000 100) vous permettra peut-être de remporter l’un des 5 séjours VIP pour 2 personnes, à New York ou l’un des 1000 cadeaux mis en jeu.