Les solutions zéro ressaut CERMIX pour douches à l’italienne finition carrelée

Spécialiste des produits de mise en œuvre destinés à améliorer le confort et l’efficacité de travail des poseurs, CERMIX a développé 3 solutions de douches sans ressaut. Parfaitement adaptées aux nouvelles exigences réglementaires liées à l’accessibilité et à la sécurité dans la salle de bains, elles sont destinées à l’habitat privatif, collectif, hôtellerie ou toute autre structure d’hébergement.

Solutions CERMIX douche zéro ressaut, des mises en œuvre facilitantes performantes et esthétiques

L’expertise CERMIX permet de réaliser une douche sans ressaut (ou à l’italienne) avec une planéité parfaite et une finition carrelée. Dédiées aux artisans ou aux bricoleurs avertis, les solutions de plain-pied CERMIX sont destinées aux chantiers neufs. Encastrables et conçues pour la pose de carrelage, elles permettent d’aborder le zéro ressaut de trois manières différentes en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs.

Solution maçonnée complète, idéale pour réaliser facilement une pente sur mesure

C’est la solution parfaite pour des douches carrelées sur mesure.

Le mortier de dressage fluide et rapide CERMIFORM permet de réaliser facilement une forme de pente en diamant. Associé à CERMITANCHE ST ou CERMIPROOF ST (pour l’étanchéité), il offre une solution maçonnée pérenne complète et performante, une étanchéité parfaite et une finition impeccable. Ce receveur maçonné sans ressaut s’adaptera à toutes les configurations de douche de plain-pied. A noter : il est possible d’intégrer à cette solution un isolant acoustique afin de limiter les bruits d’impact.

La solution prête à carreler, pour une finition élégante et facile

CERMIX présente une gamme modulable de receveurs prêts à carreler avec ou sans siphon intégré, destinés à être encastrés dans le sol. Conçus en forme de pente avec étanchéité intégrée, leur structure leur permet d’être carrelée facilement et d’offrir ainsi une solution de douche à l’italienne haut de gamme et pérenne rapide à mettre en œuvre. Disponibles dans de nombreux formats, épaisseurs et systèmes d’évacuation, ils permettront de répondre aisément aux différentes configurations de douches et salles de bains. Légers, rigides et adaptables (ils se découpent facilement pour se mettre à la dimension exacte recherchée), ces panneaux étanches garantissent également une étanchéité durable du sol de douche.

Kit de douche à l’italienne, pour la réalisation de douches à l’italienne grands formats

Ce kit « clé en mains » s’adapte à toutes les configurations de douches y compris à la conception de douches à l’italienne aux dimensions généreuses. Il se compose de matériaux haut de gamme et comprend un système d’évacuation innovant et performant (à géométrie extra-plate). Atout supplémentaire, lorsque le revêtement est de fine épaisseur (< 5mm), un gabarit fourni dans le kit permet de créer une réservation dans le mortier en forme de pente, afin d’encastrer le caniveau à un niveau plus bas.

Sa mise en œuvre est simple et comprend tous les accessoires nécessaires :

Un caniveau avec forme de pente intégrée

Une grille de protection

Une plaque de finition en inox haute qualité amovible

Une platine et sa membrane d’étanchéité grande dimension scellée en usine assurant une étanchéité totale du support.

Un garde d’eau

Un siphon extra plat avec double système d’évacuation

Un réducteur avec joint d’étanchéité pour une liaison sans soudure

À retenir : le système d’évacuation comprend un siphon orientable à 360° qui permet différentes options de placement du caniveau :

Adossé au mur avec le profilé adapté fourni

Écarté du mur

À l’entrée de la douche comme transition