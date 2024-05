Le groupe Roca fait l’acquisition des entreprises Nosag et InoeCare

Le groupe Roca, spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de meubles de salle de bains, annonce l’acquisition de Nosag et IneoCare. Le rachat de ces deux entreprises, consacrées à la production d’équipements de sécurité pour la salle de bains et les toilettes, renforce la position du groupe Roca en Europe centrale.

Le groupe Roca fait l’acquisition de Nosag et IneoCare. L’entreprise espagnole, spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de meubles de salle de bains, va ainsi pouvoir bénéficier du savoir-faire et des ressources des deux sociétés, dont l’activité se consacre à la production d’équipements de sécurité pour la salle de bains et les toilettes.

Ce faisant, le groupe fondé en 1917 renforce sa position en Europe centrale. Ce rachat est également synonyme d’une nouvelle étape dans son engagement en faveur de l’innovation, cette fois axée sur une tranche de population « senior » (les plus de 65 ans), qui représente aujourd’hui 20 % de la population européenne. Un pourcentage amené à augmenter au fil des années, du fait du vieillissement de la population.

Les solutions proposées par Nosag et IneoCare ciblent principalement les personnes à mobilité réduite et le segment senior.

Une complémentarité des solutions au profit d’un nouveau type de clientèle

Nosag et IneoCare sont deux entreprises qui, jusque-là, étaient la propriété du fondateur Armin Zeder. Nosag, fondée en 1977 et basée à Dintikon (Suisse), est spécialisée dans les accessoires de sécurité pour salle de bains et toilettes. Forte d’un demi-siècle d’expérience, elle a elle-même fondé InoeCare en 2020, afin de fabriquer et fournir la plupart de ses produits. Cette dernière est basée à Dobroszyce, en Pologne.

Le rachat de ces deux entreprises par le groupe Roca est intéressant stratégiquement, au vu de la complémentarité du portefeuille des deux sociétés avec le catalogue actuel de produits proposés par ses deux marques mondiales (Roca et Laufen). Le groupe renforce ainsi sa gamme de produits « concept de soin total ».

Ces deux acquisitions vont permettre à Roca d’atteindre de nombreuses personnes qui, en plus d’être attachées au design et à la fonctionnalité, ont besoin d’appareils pratiques et confortables, adaptés à leur situation personnelle, pour leur faciliter la vie.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock