CERMIX

Rue de la Belle Croix
62240 DESVRES
France
Site web de la marque

CERMIX est une société du groupe Koramic Investment Group.

Héritier d’un riche passé s’appuyant sur une tradition industrielle vieille de plus de 120 ans, le groupe spécialisé à l’origine dans la production de matériaux de construction, a muté en une holding industrielle et financière intervenant dans de nombreux secteurs d’activité.

CERMIX, est un acteur historique avec une expertise céramique et mortiers industriels basée sur plus de 120 ans d'histoire et d'innovation.

Tous nos produits sont certifiés CSTB. Démarche d’Avis Technique pour les produits non certifiables.

Nos usines, usines, notre supply chain, la R&D, ainsi que tous les autres processus transverses répondent depuis plus de 20 ans aux exigences du Système de Management de la Qualité.

CERMIX Academy, un centre de formation :

  • Pour nos équipes
  • Pour nos clients et applicateurs
  • Pour développer et optimiser nos gammes

Le savoir faire de CERMIX autour de 2 GAMMES, 2 EXPERTISES :

POSE DE CARRELAGE

  • Panneaux de construction
  • Préparation du support
  • Etanchéité et acoustique
  • Colles
  • Finition

GROS ŒUVRE ET TRAVAUX PUBLICS

  • Imperméabilisation
  • Réparation
  • Scellement et calage
  • Voirie

