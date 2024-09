Économie circulaire dans le Bâtiment : une conférence dédiée à Batimat

La table ronde débutera par un point d’étape et un état des lieux à fin 2024, 18 mois après le début du démarrage opérationnel de la filière REP Bâtiment. Il sera ensuite question de porter notre regard sur les services et équipements de collecte afin de partager une photographie nationale réelle à date.

Un expert de l’éco-organisme Valobat abordera ensuite des enjeux clés de la REP parmi lesquels les objectifs de valorisation, de recyclage et de réemploi.

Enfin, la table ronde fera la part belle aux retours d’expérience des partenaires de Valobat et ce autour de trois enjeux majeurs de la filière :

→ Le développement des nouvelles filières de recyclage à travers la mise en avant d’initiatives. Des lauréats de l’Appel à Projets R&D lancé par Valobat au printemps dernier s’exprimeront autour du recyclage des matériaux, du tri, de la séparation des déchets ou encore de la préparation des déchets au recyclage, de la production de matières recyclées et leur réintégration dans de nouveaux produits, de la détection de composants perturbateurs au recyclage…

→ L’accélération du tri, composante indispensable à l’atteinte des objectifs. Comment répondre aux contraintes les plus courantes rencontrées sur le terrain ? Plusieurs acteurs viendront répondre à cette question clé en mettant en partageant aux participants des solutions innovantes palpables et éprouvées pour y faire face et faciliter leur quotidien. L’occasion également pour Valobat de revenir sur le rapport de l’étude comportementale qu’il a menée.

→ L’industrialisation du réemploi, un marché d’avenir qu’il reste à construire et à développer. Pour ce troisième enjeu, la parole sera donnée aux experts qui assistent depuis des années les acteurs de l’immobilier dans leur démarche de transition environnementale. Un industriel ou un distributeur déjà engagé dans la démarche du réemploi viendra témoigner également pour apporter une dimension pratique et concrète.

Tout au long de Batimat, retrouvez les équipes de Valobat sur son stand (Pavillon 1 – Stand J038). L’éco-organisme du Bâtiment viendra présenter toute son offre de service à destination des artisans, des entreprises générales, de la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage ainsi que des économistes du bâtiment.

Le salon sera par ailleurs le terrain d’exposition de la campagne de Valobat « Trier ses déchets, ça fait partie du jeu », clin d’œil à l’année olympique s’appuyant sur les valeurs du sport collectif. Le succès de la réglementation est étroitement lié au tri des déchets qui incarne donc l’une des règles fondamentales du jeu dans l’univers du bâtiment. Tout comme les joueurs d’une équipe, les professionnels du bâtiment se mobilisent collectivement et dans un cadre de règles pour atteindre leur objectif. C’est cet esprit qui sera particulièrement mis en avant à travers l’univers visuel du stand de Valobat.

