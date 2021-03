Lixol, PME basée à La Teste-de-Buch (33) et filiale du Groupe Berkem depuis 2017, a investi 1 M€ sur 18 mois dans son outil industriel pour le moderniser et développer de nouvelles gammes, notamment biosourcées. Spécialiste des résines dites alkydes (réalisées à partir d’huiles végétales) destinées aux marchés de l’industrie, du bâtiment, du bois et des encres d’imprimerie, l’entreprise entend ainsi accélérer sa croissance (objectif CA 2021 : 6,8 M€ contre 6 M€ en 2020), et recruter 10 collaborateurs cette année.

Laboratoire, production et logistique en Gironde

Lixol dispose depuis son intégration dans le Groupe Berkem, spécialiste de la chimie du végétal, d’un laboratoire R&D à Blanquefort (siège du Groupe) près de Bordeaux, d’un espace de stockage et logistique, et d’un site de production à La Teste-de-Buch (6 200 m² dont 1 800 m² de bâtiments couverts sur le Bassin d’Arcachon). Une organisation rendue nécessaire par l’accélération des volumes produits (4 000 tonnes en 2020 contre 3 000 tonnes en 2017) et le développement de nouvelles références : 89 références de résines contre 60 au moment de l’acquisition. Les résines alkydes présentées sous diverses formes - résines sans solvant (gamme haut extrait sec), résines en solutions dans divers solvants (white spirit), résines en émulsions (diluées dans de l'eau) - sont commercialisées en France, en Europe et en Afrique du Nord (15% de la production à l’export).

1 M€ investi dans l’outil industriel

C’est pour servir un marché en croissance que le Groupe Berkem a investi sur ce site et lui permet de démultiplier ses capacités de production. Lixol a entrepris une rénovation de son outil industriel (mise à neuf des bâtiments, automatisation des process), et une modernisation de ses équipements : automatisation de la ligne de conditionnement, acquisition de matériels complémentaires. Parmi eux, une chambre chaude pour mise à température (+/- 40°C) des résines afin d’en faciliter la manipulation. Le site dispose désormais de 2 réacteurs de fabrication (10 m3 et 2 m3 ; avec mise en service d’une boucle d’eau froide pour améliorer les performances de l’outil et réduire l’impact sur l’environnement) : un 3ème réacteur de 10 m3 est prévu en 2021. Mais aussi de : 5 dilueurs dont 3 de 5 m3 et 1 de 20 m3, une cuve de dilution/fabrication de 23 m3, 6 citernes de 36 m3 pour le stockage des matières premières liquides et 1 citerne compartimentée de 30 m3 pour les livraisons en vrac. 10 profils techniques devraient rejoindre l’équipe de 12 personnes du site de La-Teste-de-Buch d’ici fin 2021 pour accompagner cette croissance.

Toutes les résines sont réalisées à partir d’huiles d’origines végétales, avec un large choix de matières premières : tournesol, soja, lin, ricin, bois de Chine.

