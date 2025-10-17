Créée en 1960, Lixol répond dès sa création à la demande en produit particulier émise par les fabricants de peinture, vernis et traitement du bois proches de la région Bordelaise.



Au fil des années, Lixol se constitue une gamme de résines et dérivés répondant aux besoins à l’échelon national puis international.



Bénéficiant d’un savoir-faire reconnu, la société Lixol est une entreprise à taille humaine, composée d’un personnel compétent et réactif travaillant sur des relations qui sont basées sur la confiance avec ses clients et ses fournisseurs.



De ses premières solutions classiques glycérophtaliques aux développements les plus performants d’alkydes modifiées, Lixol fait de vos besoins le centre de ses préoccupations.



Lixol, grâce à des procédés de fabrication performants, répond à vos plus grandes exigences. Ses infrastructures lui permettent le développement et la fabrication de polymères même en petite quantité. Chaque étape de production fait l’objet de contrôle et de tests en laboratoire.



Etre proche de ses clients a toujours fait partie de l’ADN de Lixol, une équipe est à votre écoute à tout moment et fait preuve d’une grande réactivité, en vous assurant un contact à chaque étape de la production.



Grâce au service réglementaire du Groupe, Lixol peut enregistrer toute nouvelle matière et vous accompagner dans toutes les étapes jusqu’à la mise sur le marché de votre produit.



Filiale du Groupe Berkem depuis octobre 2017, Lixol vient compléter les compétences métiers du groupe, en apportant ses savoirs-faire sur le marché des résines.



Le savoir-faire de Lixol :

Pour le marché du bâtiment (Lixoglyp haut extrait sec, Lixoglyo longue en huile, Lixolglyp moyenne en huile, Lixolink, Lixomat (gel), Lixothan, Lixothix (gel)).

Pour le marché du bois (Hydro, Lixoglyp haut extrait sec, Lixoglyp longue en huile, Lixothan, Vernis).

Pour le marché de l’industrie ( Hydro, Lixoglyp courte en huile, Lixoglyp longue en huile, Lixoglyp moyenne en huile, Lixothan).