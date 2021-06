Chez les professionnels comme chez les particuliers, les filets LoftNets ont réussi à s'implanter dans tous les espaces. De manière spectaculaire ou plus intimiste, les filets ajoutent une note atypique à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour se prélasser et profiter d'une vue à couper le souffle, ou encore sécuriser des espaces, ces hamacs géants deviennent incontournables pour les hôtels et les maisons d'hôtes. Zoom sur ces professionnels qui s'emparent des filets LoftNets pour sublimer les lieux de vie.

Ecolodges du Golf des Graves et du Sauternais

Vivre une expérience unique est l'idée directrice de ce projet. 18 mois, c'est le temps qu'il aura fallu pour faire sortir ces petits cocons de terre. L'idée ? Créer un concept hôtelier qui se fond totalement avec la nature qui l'entoure, sans l'endommager. La dimension environnementale est donc primordiale pour ce projet. La gérante du Golf des Graves et du Sauternais avait également envie de renouer avec un souvenir d'enfance, les carrelets. L'idée des écolodges qui reprendraient l'apparence de ces cabanes de pêcheurs émerge alors peu à peu.



Pour réaliser ce projet et retranscrire l'univers des carrelets, des artisans locaux ont été privilégiés afin de réduire l'empreinte carbone au maximum. David Dalidec, l'architecte de ce projet, fait donc appel à LoftNets. L'intervention de la marque bordelaise semble s'imposer comme une évidence. L'entreprise locale propose des filets qui se rapprochent des filets des carrelets, leur utilisation fait alors sens. Ici, le designer et architecte d'intérieur David Dalidec les imagine autrement et les utilise comme des hamacs pour se prélasser, profiter du calme et de la sérénité des lieux. Les fines mailles des filets permettent d'être au plus proche de la nature, et presque les pieds dans l'eau.

Une belle manière de revisiter le design des carrelets dans une atmosphère plus cosy en étant entouré de faune et de flore.

Crédits Photos : Maxime Gauthier Photographe

La Villa Sayulita

C'est grâce à leurs expériences et voyages à travers l'Amérique que le jeune couple, Sam et Juliette, a créé cette Villa. L'idée ? Créer un B&B à leur l'image. Comme un voyage entre le Mexique, la France et la Californie. Pour donner cette allure de côte ouest américaine imprégnée de l'ambiance surf à cette habitation, Sam et Juliette optent pour des filets et garde-corps blancs LoftNets. En parfaite harmonie avec les plantes et le bois brut de la terrasse, cette installation crée une atmosphère propice à la relaxation tout en participant à l'esprit « cool » de bord de mer.

Crédits Photos : Villa Sayulita

Hôtel Conrad à Bora Bora (Groupe Hilton)

En plein coeur de l'océan Pacifique, un petit coin de paradis sur pilotis se dessine : l'hôtel Conrad Bora Bora. Après une rénovation complète des lieux, le groupe Hilton laisse place à un 5*.

114 villas sur l'eau, 22 piscines privées et un spa, invitent à la détende et au farniente.

Pour compléter l'offre de l'hôtel, l'installation de filets a été pensée en extension des terrasses et des piscines privées. L'hôtel a fait appel à l'entreprise bordelaise pour cette installation, une sublime manière de se détendre au bord de l'océan, presque les pieds dans l'eau, pour un séjour inoubliable.

Crédits Photos : Hôtel Hilton Bora Bora

Granada Hostel à Bogota, Colombie

C'est au coeur d'une auberge de jeunesse de Bogota que LoftNets a installé ses hamacs géants.

Au programme : la rénovation d'une ancienne courette intérieure peu utilisée, un patio et une verrière. L'entreprise bordelaise a fourni l'équipement nécessaire à cette transformation. Résultat, le patio accueille dorénavant les clients de l'auberge pour une pause détente inattendue.

La maille blanche des filets laisse la lumière pénétrer les lieux et se marie parfaitement avec l'ambiance de cette auberge de jeunesse.

Crédits Photos (à la une) : Maxime Gauthier Photographe