LOFTNETS

24 rue Minvielle
33000 BORDEAUX
France
Implantée à Bordeaux, LOFTNETS est spécialiste des filets sur-mesure depuis plus d’une dizaine d’années grâce aux nombreuses années d’expertise de sa maison mère France Trampoline, créée en 1971.

LOFTNETS conçoit et expédie dans le monde entier, des filets d’habitation, des filets extérieurs pour terrasses, des filets garde-corps ainsi que des filets de catamaran, son univers d’origine.

Une large gamme de mailles vous est proposée : des mailles tressées pour un coin détente, de 15 mm à 45 mm, des mailles nouées pour un garde-corps élégant - 50 et 60 mm.

Enfin, nous proposons également nos toiles techniques résistantes et performantes pour multicoques, pour une utilisation autant nautique que sportive.

LOFTNETS vous propose une solution astucieuse d’aménagement pour un résultat totalement sur-mesure.

Le filet suspendu est à l’origine un filet de catamaran qui vient combler un vide et sécuriser une mezzanine ou délimiter deux espaces sans fermer les volumes.

Bénéficiant des dernières évolutions technologiques développées pour le secteur nautique, le filet d’habitation permet de laisser passer un maximum de lumière et offre une capacité de résistance impressionnante.

Les filets sur-mesure s’installent également en position verticale pour un garde-corps moderne et élégant.

Le savoir-faire de LOFTNETS

  • Gamme Filet habitation (Filet mezzanine, Filet garde-corps, Fixations, Cordages)
  • Galle Filet extérieur (Filet pour terrasse, Filet pour piscine, Fixations extérieures)
  • Gamme projets sur-mesure (Hôtellerie de luxe, Demandes sur-mesure)
  • Gamme Catamarans de croisière (Lagoon, Fountaine Pajot, Privilège, Catana, Nautitech, Outremer, Autres marques, )

