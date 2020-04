Porté par une dynamique d’innovation continue, LOUINEAU, concepteur et fabricant de systèmes de mise en oeuvre pour les menuiseries extérieures et murs-rideaux, dévoile sa nouvelle offre d’habillages aluminium standardisée. Disponibles jusqu’alors en sur-mesure sur mesdevis.louineau.com*, ces solutions font gagner un temps précieux aux artisans grâce à la prise de commande en totale autonomie et à la livraison en quatre jours ouvrés** sur le chantier ou en atelier.

Une fois sur la boutique en ligne ilouineau.com, il suffit aux professionnels de sélectionner les références de leur choix en précisant la profondeur (de 55 et 400 mm) et la couleur satinée parmi les quatre les plus plébiscitées sur le marché (noir RAL 9005 ; blanc 9010 ; blanc 9016 ; gris anthracite 7016. Cette flexibilité donne la liberté de commander 24h/24 et 7 jours/7 afin de répondre au mieux à leur agenda souvent chargé ! Leur industrialisation, sur le site de Luçon (85), est gage d’une qualité de finition constante.



Cette offre d’habillages se distingue également par son adaptabilité, qui simplifie le travail quotidien des artisans, sur les bâtiments neufs comme rénovés. Les solutions, d’une longueur de 2 400 mm***, se recoupent aisément sur le chantier pour s’ajuster aux dimensions de chaque appui. Elles peuvent être mises en oeuvre sur tous les types de supports (béton, bois, brique monomur…) et sur toutes les menuiseries PVC, aluminium et bois. L’offre se compose de cinq références en aluminium prélaqué :

« Bavette avec remontée » pour réaliser la finition des appuis de fenêtres

« Éclisse pour bavette », d’une longueur de 200 mm, elle assure la jonction entre deux éléments

« Oreille pour bavette » qui masque les coupes et garantit une étanchéité optimale

« Cornière intérieure » pour la finition des angles rentrants

« Cornière extérieure » pour la finition des angles sortants

* LOUINEAU conçoit et fabrique des habillages sur-mesure depuis plus de 10 ans. Ils permettent de répondre aux chantiers spécifiques et aux entreprises générales du bâtiment. Leur chiffrage et leur commande en instantané s’effectuent depuis l’espace http://mesdevis.louineau.com/.

** Sous réserve des délais de livraison des transporteurs.

*** Sauf « Éclisse pour bavette » d’une longueur de 200 mm.



Crédit photo LOUINEAU

