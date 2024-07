Leader sur le marché des pattes de fixation et des habillages, la société LOUINEAU conçoit et fabrique des solutions innovantes à destination des professionnels de la menuiserie. Une entreprise familiale vendéenne qui a su, grâce à l’innovation, apporter des solutions aux fabricants et aux poseurs tout en prenant en considération le confort de l’habitat.

Fondée en 1981, la société LOUINEAU est devenue leader du marché des pattes de fixation et des habillages de menuiserie grâce à sa volonté d'innover au profit du confort de l'habitat.

Aujourd'hui, 80 collaborateurs répartis sur 2 ateliers à Luçon (85) produisent avec une volonté de qualité et de fiabilité chaque pièce commercialisée.

L’atelier historique permet, chaque année, la production de près de 50 millions d’équerres de fixation pour les menuiseries et solutions de bardage, pour lesquelles 3 100 tonnes d'acier sont nécessaires. Le second atelier, équipé d’un parc machine de dernière génération, permet la fabrication de systèmes de fixation pour des mises en œuvre de chantier et de façade légère mais aussi d'habillage de menuiserie.

Le savoir-faire de LOUINEAU :