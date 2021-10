L’innovation pour adn : LOUINEAU dévoile ses nouveaux systèmes d'habillage et de fixation

Le PRECWOOD 1400 est un encadrement de baie qui assure la continuité du plan d’étanchéité entre le pare-pluie et la menuiserie grâce à sa conception monobloc et à ses soudures continues dans les angles. Inédit sur le marché de la construction en ossature bois, il est certifié CTB Composants et Systèmes Bois par FCBA (catégorie Assemblages & Connexions - N° d’identification 211). Ce centre technique industriel a réalisé des tests à la pluie battante sur un banc d’essai AEV, qui a validé une résistance à 1 400 Pa. Une performance requise pour les constructions bois (COB) dont les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) jusqu’à 60 m.



Une lame d’air autour de la structure bois garantit une ventilation optimale, limitant ainsi les risques de condensation. Préfabriqué et livré prêt à poser, le PRECWOOD 1400 facilite la mise en oeuvre. Environ 30 minutes suffiront, à deux personnes, entre le déballage du précadre et la pose en applique sans retour de pare-pluie qui n’est plus nécessaire.