Leader de la location de matériel, le groupe LOXAM poursuit la transition environnementale et énergétique de son parc vers le ‘low emission’ en signant un partenariat avec le spécialiste français des solutions énergétiques hydrogène EODev (Energy Observer Developements). À l’écoute de solutions innovantes de motorisations alternatives au 100% thermique et dans une démarche environnementale, LOXAM devient le 1er loueur à proposer ce principe de production d’électricité temporaire zéro émission d’une puissance de 100 kVA, avec le nouveau groupe électro-hydrogène EODev–GEH2®.

Une nouvelle étape de progrès par l’expérimentation

En tant que loueur responsable, au cœur d’une économie de partage de l’usage, LOXAM poursuit son engagement de transition écologique en investissant dans des matériels plus respectueux de l'environnement et partage son expérience et son expertise des usages avec EODev autour du nouveau groupe électro-hydrogène EODev–GEH2®.



« LOXAM est engagé dans une démarche de transition énergétique et investit dans des motorisations alternatives au 100% diesel ou essence. Nous recherchons des partenaires d'innovation pour proposer à nos clients des matériels non émetteurs de gaz à effet de serre en utilisation. C'est donc naturellement que nous nous sommes tournés vers EODev pour investir dans la technologie hydrogène et participer au développement de cette filière. » précise Alice Hénault, Directrice Prospective et Développement.



« Chez EODev, notre conviction est que l’innovation n’a de sens que si elle est partagée et accessible au plus grand nombre. À cet effet, l'engagement d'un loueur de cette dimension est clé pour démocratiser les usages de l'hydrogène et démontrer la maturité de cette technologie. Nous sommes très heureux d’apporter à LOXAM, entreprise française, leader en Europe, notre expertise au travers de cette solution de groupe électro-hydrogène qui accompagnera ses clients de tous secteurs dans la construction d’une société décarbonée. » déclare Jérémie Lagarrigue, Directeur général d’EODev.

Un équipement innovant et sans pollution

Après plus d’une année de tests et l’obtention des certifications, le groupe électro-hydrogène GEH2® d’EODev permet de produire de l’électricité au plus près des besoins, sans pollution, sans émission de CO2 ni de particules fines et sans déchets.



L’utilisation combinée d’une pile à combustible et d’une batterie Lithium Ion Fer Phosphate permet de réduire massivement les émissions sonores et offre un démarrage instantané. Cette combinaison de puissance permet au groupe EODev–GEH2® de délivrer près de 80 kW d'électricité et son système de double adduction d’hydrogène autorise un fonctionnement en continu.



Selon les besoins de puissance, des boitiers de communication permettent de paralléliser plusieurs GEH2® mais aussi de les associer à d’autres groupes traditionnels (diesels, gaz, etc…), ainsi qu'au réseau pour réaliser la production d’électricité en mode ’peak shaving’ tout en réduisant les émissions de CO2.

D’une grande facilité d’usage dans sa manutention, le groupe EODev–GEH2® a été développé dans le but de s’intégrer aisément à tous les environnements et secteurs d’activité.

Il est doté de prises électriques évènementielles, de niveaux de fréquences et tensions standardisés (230V / 400V – 50Hz & 60Hz) ainsi que du contrôle et de l’acquisition de données à distance.



Grâce à ce partenariat et au nouveau groupe électro-hydrogène GEH2® d’EODev, LOXAM renforce son offre en matière de production d’énergie temporaire et accompagne ses clients dans leur démarche environnementale.



« En tant que Leader de son marché, nous sommes heureux de conclure ce partenariat prometteur avec EODev, qui nous permet d'apporter une réponse innovante en alternative aux groupes électrogènes diesel. » ajoute Nabil El Khedri, Secrétaire Général du Groupe LOXAM.