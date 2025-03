Loxam clôture l'année 2024 sur une note positive, enregistrant une légère croissance de son chiffre d'affaires à 2,6 milliards d'euros. Une performance portée par sa diversification et son partenariat avec les Jeux de Paris 2024.

En 2024, le loueur de matériels Loxam a confirmé sa solidité en enregistrant un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros, en hausse de 1 % par rapport à l'année précédente.

Un CA porté par les JO 2024

En France, Loxam dépasse pour la deuxième année consécutive le seuil du milliard d'euros de chiffre d'affaires, affichant une progression de 2 %. Cette croissance a été soutenue par l'impact positif des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui ont généré environ 50 millions d'euros d'activité.

À l'international, la dynamique est forte en Europe du Sud, au Moyen-Orient et au Brésil, où les acquisitions récentes de Motormac et A Geradora ont commencé à produire leurs effets.

Plusieurs enjeux majeur au cœur de la stratégie



Loxam poursuit ses efforts en matière de sécurité, enregistrant une baisse de 10 % du taux de fréquence des accidents, un record dans le secteur de la localisation d'équipements. En France, cette tendance s'est stabilisée après une diminution de 38 % en 2023.

L'engagement sociétal du groupe s'illustre également par son mécénat en faveur du patrimoine bâti. Loxam a renouvelé son soutien à la restauration de Notre-Dame de Paris, mettant à disposition des infrastructures jusqu'en 2029.

2024 marque également une étape décisive dans la transformation digitale de Loxam. La gestion des ateliers est désormais entièrement digitalisée, facilitant notamment la maintenance des équipements et la commande de pièces détachées.

Un redressement du marché en 2025 ?



Pour 2025, Loxam aborde l'année avec confiance, anticipant un redressement du marché européen de la construction, notamment dans les pays nordiques. En France, le génie civil pourrait bénéficier d'un regain d'activité à l'approche des élections municipales de 2026.

« Nous ressortons de cette période de turbulences encore plus fortes. Grâce à l'innovation et à l'engagement de nos collaborateurs, nous poursuivrons notre stratégie de croissance et développerons de nouvelles expertises au service de secteurs variés », a déclaré Stéphane Hénon, directeur général du groupe Loxam.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock