Loxam annonce un partenariat stratégique avec Novum Tech pour le rétrofit de ses mini-pelles

Un engagement fort pour la durabilité et l'innovation

Dans un contexte où les exigences environnementales et économiques imposeront une adaptation rapide des équipements, LOXAM et Novum Tech s’unissent pour offrir des solutions de rétrofit avancées. Le premier test porte sur l’électrification d’une minipelle thermique. D’ores et déjà opérationnelle et utilisée sur chantier, les premiers retours d’expérience vont permettre de mesurer l’autonomie pour différents types d’utilisation, de définir l’accompagnement nécessaire des équipes, et les nouvelles habitudes à adopter liées à l’utilisation de matériels électriques.

Un partenariat stratégique pour les clients LOXAM

Véritable réponse pour lutter contre l’obsolescence des matériels, ce projet qui promeut le réemploi et la réutilisation va permettre, après 4 à 5 ans d’utilisation de moderniser et de rallonger la durée de vie de mini-pelle de 50%. De fait, cela réduira significativement les émissions de CO 2 de la machine sur la totalité de son utilisation.

La mini-pelle est équipée d'un moteur électrique, qui réduit le bruit et les vibrations, et permet de maintenir des performances élevées. Le rétrofit inclut une mini-rénovation de la machine, tout en limitant l'utilisation de nouveaux composants et permet de réduire les coûts de maintenance de 25 à 30% sur la durée de vie prolongée.

Décidé à mettre en place des solutions en faveur de l’optimisation de ses matériels et équipements, LOXAM a lancé une première phase de test dans son agence de Valence. Ce rétrofit viendra enrichir la gamme Loxgreen de LOXAM réservée aux matériels à faible impact carbone et plus respectueux de l’environnement.

Thierry Lahuppe, Directeur matériel de LOXAM, déclare : « Ce partenariat avec Novum Tech est une étape clé dans notre démarche d'innovation et de développement durable. En modernisant notre parc de mini-pelles, nous serons en mesure de répondre aux attentes croissantes de nos clients pour des solutions plus écologiques et performantes. »

De son côté, Mickaël Robert, CEO & CTO de Novum Tech, ajoute : « Nous sommes ravis de collaborer avec LOXAM, un acteur majeur du secteur de la location de matériel. Ce partenariat nous permettra de mettre en œuvre nos technologies de rétrofit à grande échelle, contribuant ainsi à la transition écologique de l'industrie.

