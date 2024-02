LOXAM ENRICHIT SA GAMME LOXSAFE EN PROPOSANT LES DISPOSITIFS DE SECURITE ANTICOLLISION ENGIN-PIETON KYD.42

Principale source d’accidents mortels du travail dans les travaux publics, le risque de heurt engin-piéton est au coeur des enjeux sécurité sur les chantiers. Afin de réduire au maximum ce risque et permettre à ses clients de travailler dans les meilleures conditions de sécurité possible, LOXAM propose désormais à la location et à la vente, le dispositif anticollision engin-piéton Kyd.42. Développées par la start-up CAD.42, ces balises permettent d’alerter le conducteur d’engin et le piéton au moyen d’un signal sonore, une vibration et un flash lumineux lorsque la limite de distance, préalablement définie, est franchie.

Un dispositif simple et innovant pour plus de sécurité Plaçant la sécurité au coeur de ses engagements, LOXAM met à disposition de ses clients professionnels le système innovant de détection anticollision engin-piéton Kyd.42. Celui-ci entre dans la gamme Loxsafe, dédiée aux matériels innovants qui contribuent à la sécurité des opérateurs et de leur environnement. Le principe de fonctionnement de ce dispositif est très simple : placées sur un opérateur et sur un engin, chaque balise mesure sa distance relative avec les autres dispositifs à proximité. Grâce à la technologie UWB (Ultra Wide Band) utilisée, les balises réévaluent les distances une vingtaine de fois par seconde avec une précision de 10 cm, garantissant la réactivité et la fiabilité du système. En cas de rapprochement dangereux, elles émettent un signal vibratoire, sonore et lumineux afin d’avertir immédiatement le conducteur d’engin et le piéton concernés. Les limites de distance des balises sont paramétrables facilement à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette Android, via l’application FieldTracker.42. Une solution clé en main Le matériel peut être loué ou acheté auprès des agences LOXAM pour des chantiers de courte, moyenne ou longue durée, en fonction des besoins du client. Il se présente dans une mallette de transport prête à l’emploi qui permet de recharger sans effort le dispositif. Elle contient 10 détecteurs pour équiper l’équipe et les engins du chantier. Fiche technique produit - Température d’utilisation : de -20°C à 60°C. - Précision des distances en ligne directe : 10 cm - Distance maximale d’alerte : 25 mètres - Mode d’alerte : Buzzer, vibration, signal lumineux - Autonomie : 10 heures - Batterie : LiPo rechargeable - Indice de protection : IP 67 - Certifications : CE & FCC - Dimensions : 80 x 70 x 18 mm - Poids : 97g - Interface de communication : USB-C, Bluetooth - Chargement : 220 v (mallette de charge) ou USB-C 5V (individuel) Pour en savoir plus exit_to_app