LOXAM teste une réhausse d'inspection pour PEMP sur le chantier de construction d'un datacenter en Île de France pour garantir plus de sécurité

Un accessoire de sécurité, pratique pour faciliter l’accessibilité dans les espaces restreints

La réhausse d’inspection pour PEMP est un accessoire qui permet de gagner en hauteur pour intervenir dans des zones difficiles d’accès, étroites ou confinées, telles que les ouvertures de plafond ou les structures installées sous plafond. Elle est conçue pour être installée sur les lisses intermédiaires de garde-corps des plateformes élévatrices afin d’offrir à l’opérateur une hauteur supplémentaire d’environ 50 cm. Montable et démontable en cinq minutes et par une seule personne, elle est facilement transportable en fonction des besoins. Elle permet ainsi à la fois de gagner en productivité et d’augmenter la flexibilité de la flotte de machines pour réduire le nombre de matériels nécessaires à la réalisation de différentes opérations sur chantier.

Une sécurité accrue

La sécurité des opérateurs dans le cadre d’interventions en zone exigüe est un enjeu majeur. Lorsque la zone de travail est difficile d’accès ou encombrée, les opérateurs peuvent être tentés de monter directement sur les garde-corps ou pire, d’installer une planche sur le panier des PEMP et monter dessus afin de leur faciliter les accès. Equipée d’un garde-corps pleine hauteur, la réhausse d’inspection pour PEMP garantit de fait un travail en toute sécurité grâce à un accès facilité à la zone de travail.

Un premier test en cours sur un chantier de datacenter

Cet accessoire est actuellement testé dans le cadre du chantier de construction d’un datacenter situé en Île de France par BOUYGUES ENERGIES SERVICES, spécialisé dans la conception, la construction, la maintenance et la rénovation de centres de données et client de LOXAM. Véritables cocons de technologie, ces data center sont dotés d’une architecture très spécifique, avec de nombreux faux plafonds où passent les gaines techniques. L’accès à ces faux plafonds nécessite des matériels particuliers avec un faible encombrement, pour des interventions complexes. Grâce à l’utilisation de le réhausse d’inspection pour PEMP, les opérateurs peuvent accéder aux sous-plafonds pour intervenir entre deux gaines tout en sécurité.

« Les équipes travaux intervenant sur nos chantiers doivent sans cesse s’adapter à des contextes différents et évolutifs. Utiliser des nacelles dans cet environnement contraint exige de la rigueur dans la préparation des tâches et dans la recherche de nouvelles méthodes de travail. À l’occasion d’un atelier de présentation d’accessoires à utiliser avec les nacelles pour sécuriser le travail en hauteur organisé avec LOXAM, les équipes travaux ont pu se rendre compte comment ces réhausses peuvent les aider à atteindre leurs objectifs tout en apportant un meilleur niveau de sécurité et éliminer le risque de monter sur les lisses. À nous désormais de faire connaitre et accompagner la bonne utilisation de ces outils pour sécuriser les opérations sur nos chantiers, éviter les accidents et atteindre la maîtrise opérationnelle. » commente Jérôme Darroux, Responsable Prévention Santé-Sécurité pour BOUYGUES ENERGIES SERVICES.

