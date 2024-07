MILLIKEN est une entreprise leader spécialisée dans la conception et la fabrication de revêtements de sol pour professionnels. Elle œuvre depuis Wigan, au Royaume-Uni, où sont installés ses studios de création et de design. S’inspirant des dernières tendances de couleurs et de design afin de créer de nouvelles normes en matière de style et d’originalité, MILLIKEN est à la pointe de l'innovation et de la conception, offrant des produits performants créés par des spécialistes. Fondée en 1865, MILLIKEN a réalisé un incroyable essor depuis plus de 150 ans dans le secteur des textiles et est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés privées au monde. Grâce aux nombreux brevets déposés chaque année, MILLIKEN découvre et crée des moyens d’améliorer la vie quotidienne dans les transports, le bâtiment, la santé, l’architecture.



« Concevoir des produits et des solutions innovantes pour nos clients est l’une de nos priorités. À travers une vision spécifique du design, un pôle scientifique dédié et des perspectives uniques, nous participons à la progression du développement des produits, pour aller toujours plus loin. Notre engagement envers la transparence, la santé, la sécurité, la qualité et la durabilité est une priorité pour nos clients, associés et communautés ».



En parallèle, MILLIKEN accroit ses efforts pour augmenter la durabilité de ses solutions et minimiser l'impact environnemental de tous les produits. L’approche holistique de MILLIKEN en matière d’innovation englobe toutes les étapes du cycle de vie - de l’approvisionnement en matériaux jusqu’aux techniques de fabrication et la gestion du recyclage. En 2019, pour la 14ème année consécutive, MILLIKEN a été récompensée comme étant l'une des entreprises les plus éthiques au monde par l'Ethisphere Institute.