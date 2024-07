RESIPOLY fusionne dans MAPEI France

Dans le cadre de la poursuite de la stratégie de développement du Groupe MAPEI, les deux sociétés fusionnent pour former une seule entité le 1er juillet 2024. MAPEI France peut ainsi proposer à ses clients de nouvelles solutions sur l'ensemble de ses métiers, grâce à une offre complète de produits et services pour le marché de la construction, incluant une gamme complète de résines.

La filiale Eurosyntec de Resipoly, spécialisée dans l'application des résines synthétiques, devient une filiale de MAPEI France.

Cette fusion intervient dans un contexte de croissance et permet à MAPEI France de consolider sa position de leader des solutions de mise en œuvre et de décoration pour le bâtiment, le génie civil et l’industrie.

Dans le cadre de cette fusion, les emplois et les sites de production sont maintenus.

Resipoly devient une marque MAPEI. Les noms, formulations et lieux de production des produits restent identiques.

Pour en savoir plus exit_to_app