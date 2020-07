2020 est synonyme d’une dynamique nouvelle pour le Réseau « MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL », spécialiste des menuiseries aluminium. Jusqu’à présent réservée aux adhérents ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL, l’ouverture des points de vente et showrooms est accessible à tous depuis juin.

Cette évolution se traduit par un changement de statut : le Réseau MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL devient un Réseau de concessionnaires. Un modèle économique inédit dans le secteur des gammistes aluminium.



Cette nouvelle stratégie répond aux ambitions de TECHNAL, qui a pour volonté de multiplier a minima par deux son nombre d’établissements à horizon 2025. « Nous souhaitons ouvrir une quarantaine de concessions et passer ainsi de près de 25 à 60 établissements d’ici 5 ans, afin de renforcer notre maillage actuel aux quatre coins de la France. Avec l’organisation actuelle, nous avions atteint notre croissance maximale. Il était donc essentiel de passer à une nouvelle étape. », souligne Philippe BARRETEAU, Responsable du Réseau MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL. « Nous recrutons tous les types de talents, issus ou non du bâtiment. Notre exigence première : que nos futurs concessionnaires aillent au-delà de la satisfaction-client et qu’ils portent « l’enchantement client » cher à TECHNAL. », renchérit Charles Gaël CHALOYARD, Directeur des Réseaux Technal.

Pourquoi rejoindre le réseau «MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL» ?

Intégrer le Réseau « MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL » signifie rejoindre une marque française de menuiseries aluminium premium et experte depuis 60 ans. Lancé il y a 13 ans, le Réseau possède un business model solide :

un panier moyen de 12 000 € par vente,

un taux de rentabilité net de 8 à 10 % après 18 mois d’activité,

un chiffre d’affaires moyen de un million d’euros après 3 ans.

Les nouveaux concessionnaires bénéficieront également d’un accompagnement dédié à chaque étape afin d’acquérir toutes les clés pour mener à bien leur projet : parcours d’intégration, journée découverte au siège TECHNAL à Toulouse et formation intensive avant le lancement, rendez-vous avec un architecte d’intérieur en amont et lors des travaux, coaching spécifique durant l’exploitation…

Une immersion dans l'univers TECHNAL

Les concessions MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL sont pensées tels des espaces cocooning, design et chaleureux, en symbiose avec l’ADN de la marque « Vivre en TECHNAL, Vivre en Harmonie ». Dès le seuil franchi, les porteurs de projets, maîtres d’oeuvre, particuliers et architectes sont plongés dans l’univers TECHNAL et vivent une véritable expérience client immersive. Ils découvrent un large choix de fenêtres innovantes, baies coulissantes et portes repliables XXL, portes, vérandas, pergolas, portails, garde-corps, volets…

Chaque visiteur peut les manipuler et se projeter à travers des mises en situation dans différents univers. Au-delà des menuiseries exposées, le showroom met en lumière la multitude de matières, de couleurs et de poignées proposées par la marque ainsi que sa démarche environnementale précurseur.



Ce concept unique, pour la construction neuve ou la rénovation, a été primé par un Janus du Commerce, Label d’Excellence, décerné par l’Institut Français du Design. Une distinction qui témoigne de la démarche commerciale efficace et innovante du Réseau « MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL ».

La parole à...

...EDITH MARQUEZ - Dirigeante des espaces de VAIRES-SUR-MARNE (77) et NOISY-LE-GRAND (93)



« Je me suis lancée il y a six ans et aujourd’hui j’ouvre mon second établissement à Noisy-le-Grand. Une aventure professionnelle et humaine enrichissante, d’autant plus lorsque vous découvrez totalement ce métier. Notre travail quotidien est avant tout d’être à l’écoute des clients et de les conseiller au mieux. Nous avons la chance de bénéficier d’un véritable showroom écrin à l’ambiance feutrée et d’une multitude d’outils pour faciliter la vente. »

...PATRICE LAGOUTTE - Dirigeant des espaces d'APPOIGNY (89) et de NEVERS (58)



« L’emplacement, l’espace disponible et l’Homme sont les principaux facteurs de réussite. Au-delà de ces critères, l’accompagnement de TECHNAL est également primordial pour développer notre commerce. Cet engagement se traduit à travers les différentes formations (commerce, management, pose…) que l’on peut suivre mais également via les supports de communication mis à notre disposition (site internet dédié, campagne TV, promotions…). »

...FERNANDO DA COSTA - Dirigeant des espaces de PARIS SACLAY ET MONTGERON (91)



« Ingénieur de formation et après plusieurs années passées dans ce secteur, j’avais l’envie d’entreprendre. L’idée de rejoindre des indépendants qui travaillent tous dans le même sens m’a séduit et j’ai sauté le pas. La bienveillance des femmes et des hommes du Réseau « MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL », et nos échanges constructifs constituent notre force. Convention Nationale, Réunions Régionales… Nous avons de nombreux rendez-vous tout au long de l’année pour partager nos expériences et nous aider mutuellement à développer notre business. »