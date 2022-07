MALERBA signe une nouvelle génération de portes coulissantes D.A.S. et une innovation brevetée, le déclencheur RF

MALERBA lève le voile sur deux innovations signées de son département R&D. Tout d’abord, MALERBA annonce une nouvelle génération de portes coulissantes D.A.S. totalement repensées. Le fabricant rhône-alpin, réputé pour ses blocs-portes et portes techniques métalliques, bois et vitrés, a en effet reconçu ses références de portes coulissantes D.A.S. EI60 et EI120 pour améliorer notamment le confort et la facilité de pose afin de gagner encore en compétitivité sur chantier lors de la mise en oeuvre. De plus, MALERBA vient de développer un dispositif innovant de déclenchement et de régulation de la vitesse de fermeture. Une solution compacte, aux nombreux avantages, destinée à équiper, à compter de juin 2022, l’intégralité des références de sa gamme de Portes Métalliques Techniques coulissantes D.A.S. MALERBA.

Une nouvelle génération de portes coulissantes D.A.S. EI60 et EI120

Par définition, produits de grande taille, lourds et complexes à mettre en oeuvre, les portes coulissantes D.A.S. sont couramment utilisées dans les entrepôts logistiques, les grandes surfaces de vente ou encore les usines.



Intégralement repensée pour le plus grand bénéfice des poseurs, la nouvelle génération de portes métalliques techniques MALERBA affiche, selon les modèles, une résistance au feu EI60 ou EI120 pour des dimensions maximales allant jusqu’à 5 350 mm (hauteur) x 6 250 mm (largeur). Elles entrent, de plus, dans la catégorie des portes D.A.S. et sont bien entendu toutes certifiées NF mode 2, permettant leur installation dans des environnements catégorisés ERP.



Cette génération de produits MALERBA va vite s’imposer comme l’allié compétitivité sur chantier au quotidien, d’autant qu’elle fonctionne autant avec un rail droit qu’avec un rail incliné. MALERBA a en effet développé ces références avec une réduction du nombre de pièces à poser, tout en optimisant l’ensemble du système par la fourniture de pièces plus faciles à mettre en oeuvre.



Synonyme d’une installation facilitée, source de gain de temps, précisons que cette nouvelle conception s’accompagne d’un guide en partie basse prévu pour assurer une plus grande facilité de coulissement. Par ailleurs, notons que MALERBA a aussi mené un travail abouti sur l’esthétique des jonctions inter-panneaux pour les portes d’une hauteur supérieure à 4,5 mètres, afin de proposer un rendu global plus épuré. Cette nouvelle génération de portes coulissantes sera disponible à compter de juin 2022.

Déclencheur RF, un nouveau dispositif de déclenchement et de régulation pour portes coulissantes D.A.S.

Le département R&D de MALERBA vient aussi de signer un nouveau dispositif appelé Déclencheur RF, un kit complet destiné à équiper de série toutes les portes coulissantes D.A.S. MALERBA.



Disponible à compter de juin 2022, ce système breveté assure trois fonctions dont le déclenchement manuel, le déclenchement de la fermeture de la porte en cas d’alerte incendie et il garantit également la régulation de la vitesse de fermeture, sans à-coup. Exit amortisseur et verrouillage relié au CMSI ou amortisseur et déclencheur mécanique, place désormais à un seul appareil multifonctionnel.



Discret, ce système laisse aussi la possibilité de maintenir la porte en position partiellement ouverte, afin de garantir le passage en cas de besoin. Fourni en standard, il sera progressivement mis en place sur l’intégralité de l’offre MALERBA à compter de juin 2022. Précisons qu’il remplace avantageusement 5 équipements précédemment fournis en standard ou en option, tels que le boîtier ventouse en arrière de porte, le verrouillage électromagnétique sur rail, l’amortisseur séquentiel, le ralentisseur hydraulique ou encore le boîtier de raccordement.



Simple à mettre en oeuvre comme d’entretien, il nécessite le montage d’un seul élément de taille réduite, là où précédemment, il fallait monter plusieurs éléments pour assurer les mêmes fonctions. Installé sur une extrémité du rail de guidage, il est couplé à une poulie de renvoi positionnée à l’autre extrémité du rail et reliée à la porte coulissante à l’aide d’un câble acier fixé sur le vantail.

Si MALERBA indique que les raccordements électriques sont minimisés grâce à la mise en place d’un bornier de raccordement automatique, mentionnons également que sa conception assure un pilotage facile et précis de la vitesse de fermeture de la porte. Enfin, ce système novateur MALERBA revendique un fonctionnement non tributaire des variations de température : une garantie de disposer toujours du même fonctionnement, quelle que soit la saison.

Disponible en 4 versions et compatible avec une installation sur rail type 4 et rail type 5, il est connecté au DAD ou au CMSI en 24 V ou 48 V à rupture grâce au boîtier de raccordement intégré, sachant qu’un bouton poussoir spécifique permet d’activer manuellement le déclenchement de la fermeture.

Photo à la une : exemple d’une porte coulissante MALERBA EI120 nouvelle génération.

