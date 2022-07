Nouveau site web Viessmann : facilité d’accès à l’information pour les professionnels comme pour les utilisateurs finaux

Référence européenne pour le chauffage et le rafraîchissement décarbonés, Viessmann conçoit des solutions énergétiques répondant à tous les besoins de confort thermique comme à tous les cas de figure. Pompes à chaleur, chaudières bois, solutions en climatisation, en production et stockage d’électricité ou encore en ventilation, Viessmann dispose de solutions à la pointe de la technologie alliant confort, respect de l’environnement et économies d’énergie, qu’il s’agisse de construction neuve ou de rénovation.

À l’image de ses références, prônant qualité et performances, Viessmann innove encore et propose une nouvelle vitrine digitale responsive développée tant à destination des consommateurs grand public que des professionnels.



Et le programme des innovations de cette nouvelle version ne s’arrête pas là ! Outre un site aisément consultable de partout et depuis n’importe quel terminal, cette version pensée plus conviviale se veut également plus moderne, plus intuitive et plus complète.



Elle s’habille d’ailleurs d’un design plus adapté aux utilisations, intégrant aussi une amélioration de la vitesse de chargement des pages.



Si les nouvelles pages se concentrent encore davantage sur les solutions d’énergie renouvelable Viessmann, le site revendique l’expertise de l’industriel en matière de pompes à chaleur, mais aussi sa volonté d’offrir toujours plus d’outils et de services afin d’informer et d’interagir avec les clients finaux comme avec ses partenaires professionnels.



Mentionnons, de plus, que d’autres améliorations seront à découvrir prochainement sur le site viessmann.fr. Citons ainsi, par exemple, le futur “chatbot” qui guidera et permettra aux internautes de s’orienter plus facilement et de trouver en quelques clics seulement la réponse à leurs questions.

