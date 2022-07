6x6 Concours de design Geberit Salles de Bains d'architectes

Les petites salles de bains sont en nombre croissant car l’espace de vie devient plus rare et plus cher. Partant de ce constat, Geberit a initié en début d’année un concours européen à destination des architectes d’intérieur/designers. Ceux-ci devaient concevoir un projet illustrant la salle de bains parfaite... sur une surface de 6m². L’objectif ? Démontrer que les salles de bains, même de petites/moyennes surfaces peuvent à la fois être de véritables sources d’inspiration pour les designers tout en étant hautement design !

Le principe

Dans chacun des 6 pays sélectionnés - Danemark, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Suisse et République tchèque/ Slovaquie - Geberit a invité un architecte d’intérieur/designer à utiliser des produits et des solutions Geberit répondant à six critères* déterminants dans l’esprit du public lors de la conception de sa salle de bains : propreté, ergonomie, confort, optimisation de l’espace, design et accessibilité.

Les étapes

Les projets de salles de bains ont été soumis au vote du public dans chaque pays.

Les différentes étapes ont consisté en l’identification des participants, la constitution de comités d’experts pour décryptage des projets et le vote du public, à travers une campagne digitale sur les RS.



Du 7 au 20 mars 2022 :

pré-concours en France avec trois architectes/ architectes d’intérieur pour la qualification du projet de salle de bains « française ».



Du 25 avril au 8 mai 2022 :

vote du grand public pour élire sa salle de bains « européenne » préférée.



15 Mai 2022 :

annonce du Lauréat.

Le cabinet d’architectes BJERG Arkitektur de Copenhague, lauréat du concours

Le lauréat "Serenity", une oasis de bien-être made in Danemark

« Serenity », le projet de salle de bains danois conçu par le cabinet d’architectes BJERG Arkitektur de Copenhague (DK) a été désigné lauréat du concours !



Les lauréats ont conçu leur projet autour de la perception des sens, avec un travail poussé sur la lumière, les différents matériaux et les textures.

« Serenity » offre à la fois une sensation de calme et d’équilibre et s’adresse à tous ceux qui sont à la recherche d’une meilleure qualité de vie.

" La salle de bains est une pièce dans laquelle on passe beaucoup de temps dans la vie quotidienne et est l’un des seuls endroits où l’on peut fermer la porte et passer un moment paisible. Par conséquent, nous voulions créer un décor de rêve où le ressenti et l’atmosphère de la pièce priment sur les fonctions intelligentes. « Serenity » est en fait une expérience réalisée à partir des gestes quotidiens dans la salle de bains. ", déclare Carsten Wraae Jensen, architecte associé chez BJERG Arkitektur.



C’est l’expérience sensuelle offerte par ce projet qui a convaincu le public lors du vote final européen.

La facilité de nettoyage était également un critère important pour BJERG Arkitektur qui a porté son choix sur des solutions Geberit à l’aspect noble grâce à l’unité des surfaces et des matériaux et faciles à nettoyer.

« Serenity » sera réalisé et photographié par Geberit courant de l’année 2022.



Le concept danois a remporté le plus de votes parmi tous les pays participants a déclaré Geberit : « Tous les participants ont fourni un travail excellent et inspirant. Mais au final, le vote a été influencé par les préférences personnelles des utilisateurs. »



Solutions et produits Geberit choisis par BJERG Arkitektur :

Baignoire Geberit Tawa,

WC lavant Geberit AquaClean Maïra,

Plaque de déclenchement Geberit Sigma70,

Meuble de rangement Geberit VariForm, - Vasque Geberit VariForm,

Robinet mural Geberit ONE,

Étagère murale avec miroir Geberit ONE.

Et en France...

Better 4 you, le projet de l'architecte d'intérieur française Eva Ivos

Le 20 mars dernier, après un premier vote du grand public, le projet de l’architecte d’intérieur française Eva Ivos a représenté la France pour la finale. Il consistait en un espace au sein duquel l’ergonomie était pensée pour un grand confort d’usage, toutes générations confondues et où le choix des matériaux devait être durable.

Dans une superficie restreinte, Eva Ivos a défini un projet généreux où chaque usage du quotidien est optimisé. L’aménagement permet d’accueillir la douche et la baignoire dans une même pièce, tout en conservant un espace central suffisant pour s’y mouvoir. La douche de plain-pied est conçue comme un élément évolutif équipé d’une assise et d’une paroi coulissante entièrement vitrée, adaptés aux parents, aux enfants en bas âge et aux personnes âgées.



Ce projet répondait ainsi aux différents besoins de la famille – et plus largement aux enjeux contemporains de l’adaptabilité au sein des espaces domestiques.

Concept Eva Ivos

