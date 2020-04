Chez MALERBA, fabricant français de référence proposant l’offre la plus large en matière de blocs-portes techniques (métalliques, bois et vitrés), le credo de l'innovation est ancré dans l'ADN de la marque depuis la création de la société familiale en 1971.

MALERBA : L’INNOVATION BIM

Seulement deux ans après s’être emparé du sujet BIM, MALERBA propose aujourd’hui une bibliothèque d’objets BIM complète et aboutie, avec la mise à disposition d’objets paramétriques et d’objets paramétrés, ainsi qu’un service support dédié au sujet du BIM.

D’ailleurs MALERBA annonce la disponibilité de 99 % de ses références produits dans cette base d’objets ; une information qui prévaut également pour les solutions MONTIBERT, soit quelque 968 objets BIM MALERBA et MONTIBERT disponibles ; les 1 % restant étant créés à la demande, via le service SupportBIM MALERBA qui dispose de toutes les compétences requises pour les réaliser.



Fort du constat que ce service connait un succès croissant et que les clients et les prescripteurs apprécient d’avoir un interlocuteur expert dédié, David PALMERO, Directeur Commercial de MALERBA, précise :

« Nous avons fait le choix de développer nos propres objets et d’apporter du support aux projets BIM, d’abord parce que cela fait partie de la philosophie de MALERBA de toujours apporter des solutions globales et concrètes. Ensuite, parce que nous souhaitons accompagner toutes personnes intéressées par les objets blocs-portes dans leur démarche et simplifier leur quotidien.»

Si nous passions par des plateformes de téléchargement par exemple, sans contact direct avec les utilisateurs de ces objets, nous ne serions pas en capacité d’apporter le niveau de service que nous proposons aujourd’hui et cela nous priverait d’une dimension « veille marché » importante pour nous.



Et de conclure :

« Aujourd’hui, nous constatons que les bureaux d’études sont avant tout demandeurs d’objets REVIT, alors que nos clients réclament des objets REVIT mais aussi des données exploitables pour des logiciels métiers tels que Tekla Structure ou BIM Cloisons. Les demandes qui nous parviennent pour des objets sous ARCHICAD sont plus marginales. Chez MALERBA, aujourd’hui, nous sommes en capacité de répondre à 100% de ces demandes, quel que soit le logiciel utilisé. »

MALERBA : L’INNOVATION SHOW-ROOMS VIRTUELS

Si MALERBA dispose aujourd’hui de 2 show-rooms physiques reconnus et appréciés des professionnels pour leur grande qualité à Cours-la-Ville, ces derniers présentent néanmoins des limites puisqu’ils ne peuvent exposer qu’une sélection infime des produits disponibles dans les gammes MALERBA et MONTIBERT et un tout petit aperçu des différentes définitions et finitions. Ne pas pouvoir démontrer toute l’étendue de ses gammes de blocs-portes et leurs possibilités de personnalisation n’était pas satisfaisant pour MALERBA. Aussi, en complément de ses show-rooms physiques, l’industriel français a imaginé deux show-rooms virtuels, en réalité augmentée, qui permettent de personnaliser son bloc-porte ou sa porte, à façon.

Développé avec un logiciel traditionnellement utilisé pour concevoir des jeux vidéo, ce nouveau service MALERBA transporte en effet le visiteur dans une autre dimension. Il s’y déplace physiquement comme dans un véritable point de vente afin de choisir son produit, son huisserie et sa finition, celle du vantail ou encore ses équipements, etc. C’est le même principe qu’un jeu vidéo, en plus complexe puisqu’il y a une infinité de combinaisons possibles ! D’ailleurs, de l’avis même des développeurs, il y a un nombre bien plus importants de scénarios de configurations pour un bloc-porte (plusieurs millions en fait) que de variantes dans un jeu...

MALERBA : L’INNOVATION ESSAI FEU IMMERSIVE

Autre volet des nouveautés digitales MALERBA à découvrir, la vidéo immersive en 360° d’un essai feu conduit dans le laboratoire interne MALERBA, de sa préparation à sa phase finale. Beaucoup de professionnels travaillant dans le domaine de la sécurité feu n’ont jamais eu l’opportunité ni de près, ni de loin, d’assister à un essai feu réel (seul le personnel du laboratoire est habilité généralement à assister à l’essai). C’est pourquoi MALERBA, qui possède son propre four d’essais feu, souhaitait leur transmettre cette expérience.

Ce laboratoire est intégré au sein d’un bâtiment de 400 m² spécifiquement dédié pour assurer un fonctionnement en totale sécurité. Equipé de 10 bruleurs pilotés par ordinateur qui font monter la température intérieure très rapidement en suivant une courbe de consigne normalisée, le four d’essais MALERBA dispose d’une ouverture de 4 mètres sur 4. Il a été conçu pour recevoir des éléments constructifs non-porteurs tels que des blocs-portes ou des cloisons et évaluer leur résistance au feu.