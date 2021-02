L’usage des vêtements de travail est aujourd’hui de plus en plus répandu en France. Les tenus professionnelles sont destinées aux domaines d’activité les plus divers et savent être esthétiques et élégants. Ces vêtements bénéficient des plus récentes innovations technologiques pour offrir toujours plus de confort, de résistance et de praticité à leurs utilisateurs. Nous proposons notamment des chaussures de sécurité, tenue professionnelles, pantalons, etc.

Découvrez notre entreprise, nos produits et nos valeurs

Nous imaginons et concevons nos propres produits en nous laissant guider par notre savoir-faire artisanal, notre esprit de modernité et notre souci du détail, et par notre charte qualité particulièrement rigoureuse. Les vêtements professionnels que nous vous proposons sont ainsi le résultat d’un travail minutieux et vous y lirez notre recherche de perfection.



Parce que votre bien-être est important pour nous, tous les tissus dont nous nous servons pour confectionner vos tenues de travail sont certifiés Oeko-Tex. Ils sont donc dénués de produits chimiques nocifs et sans danger pour votre peau. Et pour une qualité toujours plus élevée, nous collaborons avec des acteurs fiables et réputés. Nos zips proviennent de la marque YKK, tandis que nos boutons pression sont issus de la marque Prym.

Un aperçu de notre impressionnant catalogue

Chez Manelli, nos vêtements professionnels se destinent aussi bien aux hommes qu’aux femmes, et nous faisons attention à vous les proposer à des prix particulièrement abordables. Vous trouverez notamment auprès de nous :

Des vêtements de cuisine : vestes de cuisine, pantalons de cuisine homme et femme, tabliers de cuisine, chaussures de cuisine, coiffes, accessoires, tee-shirts et polos, coutellerie ;

Des vêtements de boulanger et de pâtissier : vestes, pantalons, chaussures, tabliers, accessoires et tenues complètes de boulanger et pâtissier ;

Des vêtements de service et d'hôtellerie : gilets de service, tabliers de serveur, chemise homme pour service, chemisier serveuse, ensembles de service pour homme et femme, chaussures de service, accessoires pour serveur ;

Des vêtements professionnels médicaux : blouses médicales, blouses blanches, blouses puéricultrices, pantalons médicaux, chaussures médicales, veste passe-couloir, vêtements pour ambulancier ;

Des vêtements pour esthéticiennes : blouses, pantalons, chaussures, linges et soins ;

Des chaussures de sécurité : baskets de sécurité, bottes de sécurité, accessoires, chaussures de sécurité montantes et basses, chaussures de sécurité de cuisine.

Un service client à votre écoute

Nous comprenons tout à fait votre désir de vous approprier vos vêtements professionnels. Grâce à notre service de personnalisation, vos tenues professionnelles peuvent s’adapter à votre look afin d’adopter un style unique. Nous sommes disposés à réaliser par exemple des broderies ou des flocages sur vos tenues de travail. En plus de promouvoir votre marque, un travail de personnalisation soigné peut contribuer à renforcer la cohésion de vos équipes. Contactez-nous et laissez libre cours à votre imagination.



Nous nous voulons aussi proches de vous que possible, et c’est bien pour cette raison que nous vous invitons à nous faire part de vos avis et à nous communiquer vos retours d’expérience. Ensemble, nous pouvons construire un lien fort qui sera à la source d’une satisfaction encore plus entière pour vous.

