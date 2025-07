Packaging : MAPEI lance le sac papier - sans film plastique

Et si construire durablement commençait dès le choix de l’emballage ?

Depuis toujours, MAPEI place l’innovation durable au cœur de sa stratégie industrielle, en s’engageant à réduire son impact sur l’environnement et la santé, à chaque étape du cycle de vie de ses produits. Cet engagement se traduit par une démarche globale qui intègre la conception de solutions et de services à plus faible impact, la réduction des émissions de CO 2 de ses activités de transport ou la mise en place de palettes éco-conçues consignées ainsi que le développement d’emballages plus respectueux de l’environnement.

C’est pourquoi cette année MAPEI France lance, pour ses gammes de mortiers colles KERAFLEX et KERAFIX, un sac papier, sans film plastique, entièrement recyclable.

Zéro plastique émis et toujours les mêmes performances produits !

C’est le même sac, en plus vertueux, pour faciliter la vie lors du tri.

Un sac papier sans film plastique

Un emballage papier classique est constitué de 2 couches de kraft et d'un film plastique.

Le nouvel emballage MAPEI ne contient désormais que 2 couches de kraft, sans aucun film plastique, tout en conservant les mêmes performances du produit (durée de stockage, protection à l'humidité, performances techniques du produit...).

Cette innovation permet à MAPEI France de réduire de 10 à 12 Tonnes / an la quantité de plastique émise sur le marché et de faciliter le recyclage pour l'utilisateur final.

Le nouveau sac MAPEI est également imprimé à base d’encres à eau. Ces encres sont l'alternative la plus durable : leur empreinte carbone est de 30 à 40 % inférieure à celle des encres à base de solvants.

Une avancée concrète pour limiter l'empreinte carbone et promouvoir une construction plus respectueuse de l'environnement.

Le nouveau sac MAPEI : le même mais en mieux !

Sac papier sans film plastique

Mêmes performances produits

Encres à eau

MAPEI est le premier fabricant de mortiers colles à lancer sur le marché toute une gamme de mortiers colles (11 références) en sac papier sans film plastique de 25 kg.

Les autres innovations packaging by MAPEI

→ L’ouverture SPRINT

L’innovation du sac papier sans film plastique est compatible avec notre système d'ouverture facile SPRINT, lancé en 2017. Grâce à une languette papier située sur le haut du sac, l'ouverture se fait en un seul geste, sans outil et sans nuage de poussière. Fini les sacs éventrés au cutter ou les manipulations fastidieuses : SPRINT simplifie l’ouverture du sac. Déjà disponible sur plus d’une quinzaine d’emballages, ce système ingénieux illustre la volonté de MAPEI de proposer des solutions toujours plus performantes et adaptées aux besoins des artisans.

→ Des seaux à base de 50% de plastique recyclé

D’ici fin 2025, toute la gamme de colles sols souples MAPEI sera conditionnée dans des emballages contenant jusqu’à 50% de plastique recyclé : 50% issu PCR (Post Consumer Recycling – matières recyclées après consommation) et 50% issu de rebroyé de production.

