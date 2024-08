Résineo lance un revêtement de sol à base de nacre de coquilles d’huîtres

Utiliser un gisement local – des coquilles d’huîtres recyclées – pour concevoir un revêtement de sol perméable et esthétique, c’est le pari de Résineo. Ce nouveau revêtement a été utilisé pour rénover la terrasse de la cabane d’Omer’s, située à Marennes-d’Oléron, en Charente-Maritime.

Les coquilles d’huîtres, de Saint-Jacques, de moules et autres fruits de mer, représentent un gisement intéressant. Broyées et recyclées, ces coquilles permettent de créer des revêtements, que ce soit pour les sols, les murs ou le mobilier.



Après 18 mois de R&D, Résineo, marque de LRVision, annonce avoir développé un nouveau revêtement de sol conçu à base de quartz et de nacre de coquilles d’huîtres recyclées.



De la coquille d’huîtres mise en œuvre dans une cabane à fruits de mer



Ce nouveau revêtement a notamment été mis en œuvre pour la terrasse de la cabane d’Omer’s, spécialisée dans les fruits de mer et située à Marennes-d’Oléron, en Charente-Maritime.



Le chantier de rénovation a été mené en partenariat avec l’entreprise locale d’aménagement extérieur B2P. Le revêtement Résineo Quartz, chiné de nacre d’huîtres, a été posé sur 130 m2 de terrasse extérieure. Des aménagements paysagers utilisant des coquilles d’huîtres recyclées ont également été installés.



Un revêtement à la fois résistant et esthétique



La marque souligne qu’il s’agit d’un revêtement de sol à la fois perméable et résistant, mais aussi esthétique.



« Grâce à l’utilisation de la partie noble de l’huître, la nacre, nous nous positionnons comme moteur pour proposer des revêtements décoratifs très esthétiques mais non moins résistants et en mesure de rétablir le cycle de l’eau », explique Guillaume Lemaire, fondateur et co-gérant de LRVision. « La nacre a été dument sélectionnée pour donner au revêtement un esthétisme singulier. Les nuances et la brillance de la nacre se révèlent dès lors que le soleil se pose sur le revêtement », ajoute-t-il.



Le groupe indique qu’il travaille également sur d’autres formulations intégrant des coquilles Saint-Jacques, ou encore du verre.



Claire Lemonnier

Photo de une : Résineo