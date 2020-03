Entreprise française, MAVIFLEX® s’appuie sur son expertise depuis plus de 50 ans et propose des solutions sur-mesure en phase avec les plus hautes exigences des univers industriels, agro-alimentaires, sanitaires ou bien encore de la distribution. MAVIFLEX® répond aujourd’hui à tous les besoins de fermeture, extérieurs ou intérieurs, à travers une large gamme de portes souples rapides, automatiques ou manuelles, cloisons souples… Reconnue pour la fiabilité de ses produits, la marque a su gagner la confiance de ses clients et de ses partenaires, notamment grâce à ses innovations et son savoir-faire.