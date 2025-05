France Fermetures nomme son nouveau directeur commercial

Stéphane Chapeland devient directeur commercial de France Fermetures après plus de 15 ans au sein de l'entreprise. Sa mission : mettre l’accent sur la proximité et l'accompagnement des installateurs.

France Fermetures, fabricant français de portes de garage et volts sur mesure, mise sur la promotion interne pour assurer la continuité de sa stratégie commerciale. Après plus de 15 ans au sein de l’entreprise, Stéphane Chapeland vient d’être nommé directeur commercial.

Un parcours au sein de l’entreprise

Entré chez France Fermetures en 2007 comme technico-commercial, Stéphane Chapeland connait parfaitement le terrain et les attentes des clients. Son évolution au sein de l’entreprise est marquée par une montée en responsabilités : en 2013, il devient directeur régional et prend en charge une équipe de huit technico-commerciaux. En 2019, il est nommé responsable grands comptes, chargé des relations avec les enseignes partenaires et du développement des contrats nationaux.

Le 1er janvier 2025, il franchit une nouvelle étape en prenant la direction commerciale de l’entreprise, succédant à Jean-Raphaël Guerry, qui évolue vers un poste de directeur du développement du pôle MAC au sein du groupe SFPI.

Renforcer la proximité avec les clients

À la tête de 31 technico-commerciaux et de quatre directeurs régionaux répartis sur toute la France, Stéphane Chapeland souhaite s’appuyer sur l’ADN de France Fermetures : une relation de proximité avec les installateurs et les professionnels du secteur.

« France Fermetures bénéficie d’une image forte auprès de ses clients, construite sur la confiance et la réactivité. Mon objectif est de consolider cette dynamique en restant à leur écoute et en apportant des solutions adaptées à leurs besoins », explique-t-il. Fort de son expérience de terrain et de sa connaissance de l’entreprise, il entend poursuivre le travail engagé pour accompagner au mieux les partenaires de France Fermetures.

Marie Gérald

Photo de Une : Stéphane Chapeland