Utilisée sur les chantiers depuis 10 ans, SINIAT PRÉGYWAB® est LA SEULE solution plaque de plâtre sous avis technique pour les locaux EC fortement soumis à l'humidité (centres aquatiques, piscines, douches et cuisines collectives...) ; elle est également utilisée et certifiée pour les douches à jets hydromassants et douches à l’italienne dans les logements, comme pour les plafonds extérieurs abrités. Forte de ses 10 ans d’’expertise, SINIAT PRÉGYWAB® devient désormais antimicrobienne, permettant ainsi la destruction de 99,99% des bactéries et champignons.