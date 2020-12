Au pied du village de Campsas, un restaurant gastronomique de 70 couverts (160 m²) a ouvert ses portes il y a près d’un an. Baptisé La Table de Michèle, en référence au prénom de la mère des deux Chefs Fasan, cet établissement de renom se distingue par son architecture contemporaine mariant subtilement le bois et le métal. L’aluminium, matériau durable et noble, a été choisi pour les menuiseries par la maîtrise d’œuvre SARL Bonetto Architecture & Serge Capmas architecte. Au total, 150 m² de fenêtres fixes et à frappe, de portes GTI et de baies coulissantes de la gamme PERFORMANCE 70 de Sapa habillent l’enveloppe.

Leur couleur noir mat (RAL 9005) accentue l’aspect brut du bardage bois, et fait écho à la structure acier en toiture côté extérieur et au plafond acoustique côté intérieur. Éprouvée, cette gamme de menuiseries Sapa se distingue également par ses performances optimales en matière de résistance à l’effraction et de thermique. Deux critères essentiels pour cet établissement recevant du public au cœur d’une zone d’activité commerciale.

Les solutions Sapa ont été fabriquées et installées par les Établissements Cavalier, avec qui la SCI Bepal, investisseur du projet, collabore depuis plusieurs années. L’entreprise familiale, implantée à Montauban depuis sa création en 1974, a réalisé un maximum d’opérations hors-site, représentant plus de 180 heures dans ses ateliers. En façade, par exemple, des bandeaux filants composés jusqu’à 4 châssis fixes (L. 3,7 x H. 1,5 m) ont été préfabriqués puis assemblés en amont de la livraison du chantier.

Une fois sur place, l’équipe n’avait plus qu’à installer ces ensembles menuisés ainsi que le vitrage.

Un gain de temps et un gage de fiabilité pour les quatre professionnels qui ont achevé les travaux en trois semaines.

Protection efficace de l’établissement

PERFORMANCE 70 est une gamme complète qui intègre des équipements spécifiques protégeant contre d’éventuelles effractions. Pour le restaurant La Table de Michèle, le point sensible à traiter en priorité se situait au niveau de l’extension, totalement vitrée telle une véranda. Elle se compose d’une grande baie coulissante de 11 m de largeur et de 2,4 m de hauteur. Sur les faces latérales, les coulissants de 3,91 m de largeur se dotent de 3 vantaux sur 3 rails. Au-delà du double vitrage feuilleté, les coulissants dernière génération PERFORMANCE 70 CL se caractérisent par leur système de sécurisation exclusif V2P. Bénéficiant de six brevets déposés, ce dispositif est le seul du marché à conjuguer :

verrouillage bi-directionnel haut et bas intégré dans l’ouvrant,

fermeture 4 points avec système anti-dégondage,

entrebâilleur de 7 cm pour ventiler les pièces tout en se protégeant des tentatives de vol.





Dans le sas d’entrée, deux portes GTI avec impostes sont équipées d’un système d’ouverture anti-panique et d’une serrure multipoints certifiée A2P (Assurance Prévention Protection). Elle permet d’atteindre la classe CR3, soit un retard à l’effraction jusqu’à cinq minutes avec une pince multiprises à griffe, une clé à griffe ou même un pied de biche.

Confort au fil des saisons

Les solutions de la gamme PERFORMANCE 70 affichent des performancesthermiques(Uw en W/m².K) comprises entre 1,40 pour les châssis à frappe (Sw 0,43) et 1,50 pour les baies coulissants (Sw 0,53). Été comme hiver, elles participent au bien-être des clients et du personnel du restaurant. Ils profitent d’une température ambiante confortable même durant les épisodes caniculaires de plus en plus fréquents dansle sud de la France. Les massesréduites de PERFORMANCE 70 maximisent la lumière naturelle dans la salle de restaurant et la cuisine.





Crédit photo Sapa - Photographe Fabrice Nerfie