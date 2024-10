Métiers du BTP et emplois : des enjeux cruciaux pour la rénovation

Découvrez les enjeux cruciaux de la rénovation énergétique en France avec Christophe Dreuil de l'ADEME. Avec un besoin urgent de 700,000 rénovations performantes par an et 200,000 nouveaux emplois à la clé, comment mobiliser les professionnels du bâtiment pour atteindre les objectifs de décarbonation et d'économie d'énergie...