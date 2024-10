RGE : Comment l'ADEME prépare les professionnels du BTP pour l'avenir.

Dans un contexte où la rénovation énergétique prend de plus en plus d'importance, il est essentiel que les professionnels du bâtiment soient correctement formés et préparés, avec notamment le dispositif RGE. L'ADEME s'engage à accompagner cette montée en compétences des professionnels, car même si le marché de la rénovation est en plein essor, il reste encore beaucoup à faire.

Interview de Jean-Luc Artaud, Ingénieur service bâtiment, ADEME. Pour en savoir plus exit_to_app