MiSet & MiPro Sense apportent une touche de modernité à la gamme déjà existante des régulations Saunier Duval : design et tactile, assistant utilisateur de série et récepteur radio Clic Express intégrable directement sous la nouvelle chaudière IsoMax condens. Ces régulations sont également connectables avec le nouveau MiLink V3 pour permettre un pilotage du chauffage à distance par vos clients !

Une régulation pour chaque besoin…

Disponible en version filaire (MiSet) ou radio (MiSet R) avec sonde extérieure en option, MiSet est compatible avec toutes les chaudières Saunier Duval eBus et assure le confort pour 1 zone de chauffage : ce qui en fait la solution idéale pour les appartements. Également disponible en version filaire (MiPro Sense) et radio (MiPro Sense R), MiPro Sense est la solution idéale pour les maisons individuelles : la régulation est livrée de série avec sa sonde extérieure et est compatible avec toutes nos chaudières eBus et pompes à chaleur pour la gestion de 1 à 3 zones de chauffage.

…avec des technologies communes

Design & Tactile

Le design des nouveaux régulateurs MiSet et MiPro Sense a été entièrement revu : ils sont réalisés à base de matériaux de qualité comme le verre et disposent d’une dalle LCD rétroéclairée. Leur interface intuitive propose 6 zones de programmation tactiles, pour 6 fonctions.

L’Assistant Utilisateur

Si MiSet & MiPro Sense intègrent comme les autres régulations l’assistant d’installation qui permet d'être guidé pas à pas dans la configuration du produit, la nouveauté réside dans la mise en place d’un assistant utilisateur intégré directement à la régulation. Pensé pour faciliter le quotidien de vos clients, la gestion des plages horaires est aujourd’hui totalement simplifiée. Le particulier répond à quelques questions basiques, MiSet et MiPro Sense s’occupent du reste en pilotant intelligemment l’ensemble du système de chauffage ! Ainsi, deux minutes suffiront à votre client pour programmer son chauffage.

Clic Express

Une installation en deux minutes montre en main ! Avec le nouveau raccordement Clic Express, vous n'avez plus besoin d’ouvrir la chaudière pour installer le récepteur radio de MiSet R, MiPro Sense R ou de la passerelle de connectivité MiLink V3. Vous le clipsez sous la chaudière. Clic Express diminue le risque d'erreur lors de l'installation et est un véritable gain de temps !

Alimentation 24 V par la chaudière

Communication eBus

En option avec les nouvelles chaudières IsoMax Condens

MiLink V3

MiSet et MiPro Sense sont deux régulateurs connectables. Avec la nouvelle passerelle de connectivité MiLink V3, vous offrez à vos clients le confort d'un chauffage connecté.

Une fois l'application Android ou iOS MiControl téléchargée, ils piloteront leur chauffage depuis leur smartphone.

Les fonctions clés pour le particulier

Dérogation de la consigne chauffage

Gestion des plages horaires

Mode vacances

Suivi des consommations d’énergie

Gestion des paramètres avancés

Température de l'eau chaude sanitaire

Modes été / hiver / hors gel

La connectivité, c'est aussi pour faciliter le quotidien du SAV !