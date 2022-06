Avec la Gamme Fit®, Saunier Duval confirme sa position de N°1 des chaudières murales gaz à condensation¹

En tant que leader du marché, il est important pour Saunier Duval d'innover et de lancer une nouvelle gamme de chaudières. Pensées à la fois pour l'installateur et le particulier, les chaudières Fit® allient performance, design et technologies innovantes. Elles sont fabriquées en France, au sein de l’usine nantaise de Saunier Duval.

Chaudières à condensation Saunier Duval, des solutions idéales pour tous vos projets

Saunier Duval fait donc évoluer ses chaudières existantes : ThemaPlus Condens, IsoMax Condens, IsoTwin Condens et Thema AS Condens, et complète son offre avec de nouveaux modèles : ThemaPlus H-Condens, ThemaFast M-Condens, ThemaPlus M-Condens et IsoTwin M-Condens. Derrière ce renouvellement, l’idée est d’offrir aux professionnels et particuliers la solution adaptée quel que soit la configuration et les besoins : conduit individuel horizontal (C13) ou vertical (C33), conduit individuel en rénovation de cheminée existante B23p / C93 ou encore conduit collectif 3Cep (nouveauté) ; chauffage seul, mini-accumulation, accumulation dynamique… Zoom sur ces nouveautés !

M-Condens, les chaudières dédiées aux 3Cep

La nouvelle gamme M-Condens, dédiée aux conduits 3CEp, a été développée dans l’optique de faciliter et sécuriser la mise en œuvre des installations sur ces conduits collectifs. Elle est équipée de nouveautés, adoptées par la filière comme le clapet intégré de série, ou exclusives Saunier Duval, comme l’assistant de démarrage. Ses avantages :

des données de combustion optimisées pour un dimensionnement au plus juste

une gamme prête pour la nouvelle méthode de dimensionnement (EN 13384-2 : A1)

un gain de temps à l’installation avec l’assistant de démarrage : adaptation automatique de la puissance de la chaudière en fonction de la configuration entrée par le professionnel directement sur l’interface de celle-ci

en fonction de la configuration entrée par le professionnel directement sur l’interface de celle-ci une installation et un entretien facilités : clapet anti-retour intégré de série au bras de mélange

une maintenance simplifiée : coude avec trappe de visite permettant le blocage des retours de fumées pendant les interventions

Disponible sur les chaudières ThemaFast M-Condens, ThemaPlus M-Condens et IsoTwin M-Condens.

FlameFit, la technologie de combustion optimisée

La technologie FlameFit® permet d’ajuster en permanence la combustion de la chaudière afin de garantir à votre client une consommation minimale et une compatibilité gaz simplifiée :

installation rapide : choix du gaz directement depuis l’interface de la chaudière

flamme optimisée et économies d’énergie : analyse en continu de la combustion

compatibilité avec le gaz naturel, le gaz groningue et le gaz propane

confort maintenu : intégration d’un mode secours en cas de panne pour assurer à votre client du chauffage et de l’eau chaude en attendant l’intervention d’un professionnel

en attendant l’intervention d’un professionnel plus besoin de diaphragme de conversion gaz

chaudières prêtes pour le futur : compatibilité avec les gaz verts !

Disponible sur les chaudières ThemaPlus Condens, IsoMax Condens, IsoTwin Condens et Thema AS Condens.

H-Condens, la condensation sur le chauffage et l’eau chaude sanitaire

Avec son corps de chauffe en inox, H-Condens offre une condensation à la fois sur le chauffage et sur l’eau chaude sanitaire grâce à une spire supplémentaire :

nouveau corps de chauffe innovant développé pour Saunier Duval

préchauffage de l’arrivée d’eau froide entre 3 et 5 °C permettant une réduction de la consommation de gaz

permettant une réduction de la consommation de gaz + 8 % d’économies d’énergie sur le sanitaire

réduction des émissions de CO 2

Disponible sur la chaudière ThemaPlus H-Condens.

IsoDyn³, le confort en eau chaude pour les plus exigeants

IsoDyn³ est l’évolution de la technologie IsoDyn², à savoir 2 ballons de 21 litres en inox avec un rechargement en seulement 5 minutes. Si cette nouvelle technologie profite des avantages de l’existante, elle dispose de nouveautés qui assurent économies d’énergie et longévité accrue de la chaudière à ses utilisateurs :

adaptation au rythme de vie de vos clients : apprentissage ECS et adaptation aux besoins du foyer, la chaudière démarre aux meilleurs moments de la journée

: apprentissage ECS et adaptation aux besoins du foyer, la chaudière démarre aux meilleurs moments de la journée détection des petits puisages : à l’aide du capteur de débit ECS placé à la sortie des ballons, la chaudière ne démarre pas lors de faibles demandes en eau chaude

: à l’aide du capteur de débit ECS placé à la sortie des ballons, la chaudière ne démarre pas lors de faibles demandes en eau chaude jusqu’à 7 fois moins de démarrages qu’une chaudière standard à ballon !

Disponible sur les chaudières IsoMax Condens, IsoTwin Condens et IsoTwin M-Condens.

Des fonctionnalités et des équipements pensés par et pour vous

La gamme de chaudières Fit®, c’est également un ensemble de fonctionnalités et d’équipements commun à toute la gamme pour faciliter votre quotidien et celui de vos clients :

la régulation et la connectivité en un clic : technologie « Clic-Express » boîtier radio et boîtier de connectivité intégrable directement sous la chaudière pour une installation en « 2 secondes chrono »

pour une installation en « 2 secondes chrono » bouton ON / OFF intégré : pas de 230 V dans le boîtier électronique et protection de la carte électronique lors des interventions pour une maintenance facile et sécurisée

: pas de 230 V dans le boîtier électronique et protection de la carte électronique lors des interventions pour une design épuré pour une intégration facile dans les logements

pour une intégration facile dans les logements des remplacements facilités grâce aux nouveaux kits de remplacements : 4 tubulures en inox annelé pour la partie hydraulique, tubulures gaz en cuivre et gabarit de pose revisité avec dimensions de découpe de tube, ordre d’installation et schéma 3D

: 4 tubulures en inox annelé pour la partie hydraulique, tubulures gaz en cuivre et gabarit de pose revisité avec dimensions de découpe de tube, ordre d’installation et schéma 3D des interfaces tactiles et intuitives : choix du gaz lors de l’installation, affichage des consommations, interface LED avec assistant intégré (IsoMax Condens). Simulations disponibles ici (gammes Thema et IsoTwin : Saunier Duval - AI Simulator (vaillant-group.com) et gamme IsoMax Condens : Saunier Duval - AI Simulator (vaillant-group.com)

: choix du gaz lors de l’installation, affichage des consommations, interface LED avec assistant intégré (IsoMax Condens). Simulations disponibles ici (gammes Thema et IsoTwin : Saunier Duval - AI Simulator (vaillant-group.com) et gamme IsoMax Condens : Saunier Duval - AI Simulator (vaillant-group.com) une finition rapide : cache-tubulures magnétiques et nouveau panneau acoustique anti-vibratile

filtre magnétique disponible en option pour un circuit de chauffage protégé

Toutes ces nouveautés sont disponibles sur l’ensemble de la gamme Fit®.

Une fabrication française

Ces nouvelles chaudières à condensation sont fabriquées en France au cœur de l’usine Saunier Duval à Nantes. Avec plusieurs lignes de production dédiées aux chaudières à condensation, la marque confirme sa volonté de promouvoir le savoir-faire français sur le territoire et à l’international.



Site historique, l’usine de Nantes est labellisée « Vitrine Industrie du Futur » grâce notamment à l’automatisation de sa ligne d’assemblage de chaudières murales gaz à condensation et à sa digitalisation et utilisation en temps réel des données.

MiSet & MiPro Sense, les régulations connectables compatibles avec Fit®

Disponible en version filaire (MiSet) ou radio (MiSet R) avec sonde extérieure en option, MiSet est compatible avec toutes nos chaudières Fit® et assure le confort pour 1 zone de chauffage : ce qui en fait la solution idéale pour les appartements. Également disponible en version filaire (MiPro Sense) et radio (MiPro Sense R), MiPro Sense est quant à lui la solution idéale pour les maisons individuelles : la régulation est livrée de série avec sa sonde extérieure et est compatible avec toutes nos chaudières Fit® pour la gestion de 1 à 3 zones de chauffage.



MiSet & MiPro Sense s’accordent parfaitement avec les nouvelles chaudières Fit® : interface design et tactile, assistant utilisateur de série pour la programmation des plages horaires et récepteur radio « Clic-Express » intégrable directement sous les chaudières. Ces régulations sont également connectables avec le nouveau MiLink V3 pour permettre un pilotage du chauffage à distance par vos clients avec l’application MiGo Link. En tant que professionnel, vous pourrez également bénéficier du site internet et de l’application MiGo Xpert qui vous permettront de suivre votre parc de chaudières à distance.



MiPro Sense R et sa sonde extérieure photovoltaïque sont livrées de série avec la chaudière IsoMax Condens.

Pour en savoir plus exit_to_app