L’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) s’impose de plus en plus comme une solution incontournable face au défi de la basse consommation énergétique des bâtiments. Riche d’une expérience de 30 ans dans ce domaine, Parexlanko propose une large gamme de solutions répondant aux problématiques les plus actuelles.Grâce aux systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur de la gamme PARISO (système PARISO Mince et système PARISO Hydraulique), Parexlanko apporte une réponse pertinente aux problématiques thermiques du bâtiment.