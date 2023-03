597 PROLIMUR PROTEC : la nouvelle solution spec à séchage très rapide

Commercialisé en pots de 7 et 16 kg permettant de couvrir respectivement des surfaces d’environ 8 et 20 m², le nouveau SPEC 597 PROLIMUR PROTEC de PAREXLANKO est une solution prête à l’emploi.

L’étanchéité s’applique au rouleau ou à la brosse sur les murs des locaux humides, voire très humides et sur les sols sans siphon des locaux classés P3E2 au plus, comme les salles de bains équipées d’une baignoire, d’un receveur de douche et d’une vasque par exemple.