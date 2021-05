Morel s’engage depuis plus de 30 ans aux côtés de ses clients en mettant à leur disposition les moyens humains et matériels, adaptés à leurs besoins, à leurs contraintes et aux évolutions de la technicité de leurs chantiers.

Elle a ainsi récemment complété son offre de location avec trois machines nouvelle génération :

Pelle sur pneus LIEBHERR A 916 Compact

Pelle à chaînes VOLVO type ECR355E

Pelle à chaînes CASE CX250D

Équipées de fonctionnalités propres à leurs usages, elles répondent idéalement aux exigences des chantiers de terrassement, de VRD, de dépollution, de pose de réseaux et d’assainissement en accompagnant nos conducteurs d’engins expérimentés dans la réalisation de leurs missions.



Notre volonté : offrir à nos clients des prestations en adéquation parfaite avec leurs enjeux techniques et logistiques, tout en alliant la sécurité sur le chantier et le bien-être des conducteurs.



Cette démarche prend également en considération l’aspect environnemental en répondant aux attentes croissantes des acteurs du BTP dans la mise en place de « chantiers propres ».

Répondre aux enjeux et optimiser nos prestations

Afin de réduire les arrêts d’activité, sécuriser les zones d’intervention et augmenter l’efficience de nos conducteurs, les nouvelles acquisitions sont munies de systèmes d’attache automatiques - Rototilt Quick Change QC60 couplé à un R4, Oil Quick OQ80 et Steelwrist SQ80 - permettant de faire des changements d’outils hydrauliques sans quitter la cabine. Au-delà du bénéfice réel sur la sécurité du personnel à pieds et sur la santé de nos collaborateurs (gestes et postures), leur usage entraine une baisse significative des chutes d’huile hydraulique pour un meilleur respect de l’environnement.



Sur les chantiers d’excavation, la technologie de dernière génération Dig Assist associée au guidage 3D Trimble EarthWorks, permettent à l’opérateur d’intervenir avec plus de précisions et une meilleure autonomie.

Le système de pesage LoaDrite X2350 offre, quant-à-lui, au conducteur d’engin Morel une connaissance précise des tonnages de matériaux chargés, réduisant in fine les cycles de transport, les coûts et l’impact environnemental de la prestation.



Enfin, le regroupement des fonctionnalités sur les joysticks, l’installation de caméras supplémentaires et d’un système de surpression de cabine de type BMAIR, sur ces trois nouveaux matériels, garantissent à nos opérateurs des conditions de travail optimum lors de leurs interventions.