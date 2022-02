Former au montage de grues à tour, ça s’apprend !

Après trois ans de réflexion, la fédération DLR, le SPMG et Adecco Training ont lancé une première session de leur formation fin janvier. Le but de celle-ci ? Former des professionnels à l’enseignement de cette discipline à d’autres pairs. Une manière d’encourager la reconnaissance et l'attractivité du savoir-faire.

Il a fallu trois années d’échanges entre Adecco Training, le syndicat professionnel des Monteurs et Dépanneurs des Grues (SPMDG) et la fédération DLR, consacrée à la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de construction et de manutention, pour lui donner vie.

La première formation de Formateur Monteur de Grues à tour voyait enfin le jour fin janvier sur le site lyonnais d’Adecco Training.

Vers une reconnaissance de la profession



Pourquoi une telle formation ? « La profession manque aujourd’hui cruellement de monteurs de grues à tour », observe dans une vidéo témoignage Francis Jardet, vice-président de la Commission Grues à tour de DLR.

« Aujourd’hui notre métier n’est pas reconnu, notamment niveau assurance, on a de gros problèmes chez les indépendants », déplore à son tour Samuel Godet, monteur dépanneur indépendant chez 3G Équipement, qui faisait partie des huit participants volontaires à la première session.

Après avoir listé les compétences et expériences intrinsèques au profil de monteur de grues à tour, la fédération DLR, le SPMG ainsi qu’Adecco Training ont déposé en mai dernier le titre de Monteur de grues à tour au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Adapter la discipline à l’évolution du secteur

« On ne va pas apprendre à un monteur à monter une grue, on va lui apprendre à le faire, selon un certain cadre, et selon certaines normes », Albert Galoy, président de la Commission Grues à tour de DLR.

Et la fédération d’ajouter dans un communiqué : « Le métier de monteur de grues à tour, longtemps axé sur la transmission des compétences basée sur le compagnonnage au sein de petites et moyennes entreprises, doit aujourd’hui pouvoir répondre aux évolutions technologiques des grues à tour et à l’augmentation des exigences des chantiers de construction ».

Grâce à ces trois jours de stage, les professionnels devraient être capables, dans les mois à venir, de préparer les salariés et futurs salariés du secteur aux opérations de montage et démontage de grues à tour, qu’elles soient à montage automatique (GMA) ou par éléments (GME). Le tout en leur inculquant les réflexes de maintenance et diagnostic de 1er niveau.

« Le programme est poussé par les gros acteurs du BTP, notamment d’Eiffage, on parle de Vinci, on parle Bouygues, qui sont demandeurs de ce genre de formation, de ce genre de certification », souligne Benjamin Vandamme, responsable technique location chez Liebherr.

Virginie Kroun

