La solution Tube PER Calorifugé utilise le tube RAUTHERM. Cette solution assure la distribution et le calorifugeage de l’eau chaude et froide sanitaire ainsi que celle des circuits d’alimentation radiateur sur plusieurs étages et des réseaux de climatisation. Avec la technologie de sertissage REHAU, la pose en neuf ou rénovation dans le collectif/tertiaire est rapide, sûre et facile.