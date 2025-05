Salaire BTP : focus sur le métier de chauffagiste

Le chauffagiste installe, entretient et répare les systèmes de chauffage, assurant confort thermique et performance énergétique dans tous types de bâtiments.

Le métier de Chauffagiste : un expert du confort thermique

→ Missions principales :

Installation et raccordement des systèmes de chauffage (chaudières, radiateurs, pompes à chaleur).

Maintenance et dépannage des équipements thermiques.

Réalisation de réglages pour améliorer l'efficacité énergétique des installations.

Coordination avec les plombiers et les électriciens.

Le chauffagiste peut se spécialiser dans divers systèmes : chauffage au gaz, au fioul, électrique ou encore en énergies renouvelables (pompes à chaleur, solaire thermique).

Quelle formation pour devenir chauffagiste ?

Pour accéder à ce métier, plusieurs voies de formation existent, permettant de se spécialiser progressivement selon l'expérience et les ambitions professionnelles. Voici un tableau récapitulatif des principales formations :

Formation Description Niveau CAP monteur en installations thermiques Formation de base pour débuter dans le métier Niveau 3 (CAP) BAC PRO technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques Approfondissement des compétences dans l'installation de systèmes thermiques Niveau 4 (BAC) BP monteur en installation de génie climatique et sanitaire Spécialisation pour des installations complexes dans le génie climatique Niveau 4 (BP) BTS fluides, énergies, domotique Formation pour les postes d'encadrement et d'ingénierie dans le génie climatique Niveau 5 (BTS) Certifications spécifiques Habilitation manipulation des fluides frigorigènes, QualiPAC, Qualigaz Certificat professionnel

Analyse des salaires : combien gagne un terrassier ?

Les salaires dans le domaine varient en fonction de l’expérience, de la spécialisation et de la localisation géographique. Voici un aperçu des salaires selon l’expérience et le coût horaire.

Salaires selon l’expérience :

Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 900 - 2 400 € 13 - 16 € Confirmé (3-7 ans) 2 500 - 3 200 € 17 - 21 € Expérimenté (+7 ans) 3 300 - 4 200 € 22 - 28 €

→ À lire aussi : notre article sur les salaires dans le BTP en 2025

Facteurs influençant la négocation salaire :

Plusieurs éléments influencent la rémunération d'un chauffagiste :

Compétences spécifiques : expertise en énergies renouvelables, certification Qualigaz, installation de pompes à chaleur.

: expertise en énergies renouvelables, certification Qualigaz, installation de pompes à chaleur. Expérience et polyvalence : un chauffagiste qualifié, capable de travailler sur des installations complexes, peut espérer un salaire plus élevé.

: un chauffagiste qualifié, capable de travailler sur des installations complexes, peut espérer un salaire plus élevé. Localisation : la rémunération peut varier fortement selon les régions.

Salaires par région :

Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 600 - 4 200 € 18 - 28 € PACA 2 500 - 4 000 € 17 - 27 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 400 - 3 800 € 16 - 25 € Occitanie 2 200 - 3 600 € 15 - 24 € Hauts-de-France 2 100 - 3 500 € 14 - 23 €

Perspectives d'évolution et hausses de salaire

Le métier de chauffagiste offre de réelles opportunités d’évolution professionnelle, notamment dans les domaines du management et de l’entrepreneuriat. Voici un tableau des perspectives salariales selon les évolutions de carrière :

Poste Salaire brut mensuel Description Chef d'équipe en génie climatique 3 500 - 5 000 € Gestion d'une équipe d'intervenants spécialisés Conducteur de travaux en chauffage et climatisation 4 500 - 6 000 € Supervision de projets et gestion des chantiers Chauffagiste indépendant > 7 000 € Revenus potentiels selon l'activité et la clientèle

Le métier de chauffagiste, à la croisée des enjeux de confort thermique et de transition énergétique, demeure un pilier du secteur du BTP. Les opportunités salariales sont multiples, en fonction de la spécialisation et de l’expérience. Ce métier, en forte demande, offre aussi une certaine stabilité, particulièrement en cette période de croissance des énergies renouvelables et des nouvelles réglementations thermiques. Un chauffagiste peut donc voir son salaire progresser rapidement et évoluer vers des postes à responsabilités ou même créer son entreprise.

→ Découvrez tous les salaires du BTP dans notre dossier spécial

Par Camille Decambu

Photo à la une : Adobe Stock