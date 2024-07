Pour la rentrée, le groupe Zehnder dévoile deux grandes innovations. Avec ComfoVar Aéro, régulateur de débit d’air variable, le fabricant aborde la gestion individualisée de la ventilation dans le logement collectif. La nouvelle gamme de radiateurs à inertie sèche Mara, dans la marque Acova, tend à concilier rayonnement et réactivité du chauffage.

Même dans un immeuble de logements, à chacun son renouvellement d’air. C’est l’idée du ComfoVar Aéro, nouveau régulateur de débit d’air variable, lancé par Zehnder.

« Il sort en septembre, on commence les prescriptions et des premières mises en chantier pour l'année 2025», nous indique Astrid Rodier, cheffe de produits ventilation de la marque.

« C’est un produit assez riche, conçu par des bureaux d'études voulant aller plus loin dans une gestion plus affinée des émissions, dans la personnalisation, sur des bâtiments assez performants », abonde-t-elle.

Une gestion individualisée du débit d’air, pour une installation et maintenance facilitées

La solution permet, selon l’utilisateur et ses besoins (taux de CO2, niveau d’humidité…), de régler l’air repris et l’air soufflé d’une centrale de traitement d’air double flux, installation courante dans le collectif. Il se compose d’un module de commande et de deux registres d’air repris et d’air soufflé séparés. Grâce à un capteur de débit, connecté à ceux installés dans les pièces - jusqu’à huit par logement -, le système sait enregistrer le niveau d’humidité et le taux de concentration en CO2.

Le ComfoVar Aéro par Zehnder - Crédits photos : Zehnder

« En forme de goutte, l’élément de régulation aérodynamique permet d’obtenir une précision optimale, même à de faibles débits et limite les pertes de charge. De plus, il évite l’encrassement », explique Zehnder.

Le ComfoVar Aéro existe sous deux versions. D’abord le Basic, commandable individuellement pour chaque appartement.

Par la version Connect, l’ensemble des appareils ComfoVar Aéro de l’immeuble peuvent être interconnectés via une installation de câblage Modbus. « L'avantage c'est notamment d'avoir un accès direct au débit d'air dans les appartements, faciliter la mise en service, d'avoir aussi un retour en gestion technique du bâtiment de façon automatique, pour par exemple de la maintenance », complète Mme Rodier.

Son installation est possible sur des conduits d’un diamètre de 125 et 160 mm, tout en restant compatible avec le système Zehnder ComfoVar Aéro. Elle se veut également flexible, adaptable à tout type de surface : mur, faux-plafond, placards de tout type. Le ComfoVar Aéro s’applique aussi bien pour les projets de rénovation que de construction neuve de bâtiments résidentiels de 10 appartements. À préciser que les caissons se montent et se démontent très facilement, sans outil particulier.

Acova élargit son offre au radiateur à inertie sèche

Marque rachetée par Zehnder dans les années 1980, Acova est connue pour ses modèles de sèche-serviette. « On a transformé le radiateur, un produit purement technique, purement fonctionnel, en produit de décoration. Comment ? En introduisant des designs différents, avec un nuancier de 46 couleurs », nous rappelle également Fernando Ribeiro, directeur marketing Acova-Zehnder France.

Autre spécialité d’Acova : le radiateur électrique à inertie fluide. « Historiquement, le radiateur électrique, c'est un convecteur, c'est-à-dire un produit qui n'est pas très beau, est énergivore et ne présente pas un grand intérêt d'un point de vue technologique », nous liste M. Ribeiro. Pour Acova, le radiateur électrique fluide était une alternative intéressante, car il comporte « une résistance dans un environnement d'huile, circulant naturellement », poursuit-il.

Or, « on s'est rendu compte au bout de quelques années que, même si on essaie de convaincre les clients que le fluide est ce qu'il y a de mieux, il y a un marché du sec », souligne-t-il.

Radiateur de la gamme Mara - Crédits photos : V.K

D’où le lancement de la gamme Mara pour toucher ce segment de marché, en septembre prochain. Concrètement, les radiateurs Mara sont dotés d’un double cœur de chauffe avec une résistance électrique intégrée à un bloc de fonte, associé à un bloc de pierre. Les deux combinés permettent à la fois un meilleur rayonnement et une réactivité du chauffage, importants pour procurer un certain confort thermique.

Radiateur de la gamme Mara - Crédits photos : Acova

Pour s’insérer dans n’importe quelle pièce à vivre, les radiateurs Mara se déclinent en deux largeurs (625 et 895 mm), quatre puissances (750, 1000, 1500 et 2000 watts), contre une hauteur disponible (493 mm). Les produits affichent un prix public hors taxe oscillant entre 460 et 780 euros.

Son design mise aussi sur la discrétion et cherche à être passe-partout, avec une face lisse à deux rainures et proposé en blanc mat. D’autant que sa saillie au mur s’élève à 121 mm.

Les radiateurs Acova Mara intègrent également de la connectivité WiFi, le rendant pilotable soit par l’interface de commande, soit à distance par l’application gratuite Acova Pilote. Ils sont aussi capables de détecter l’ouverture et la fermeture de fenêtres et d’activer un verrouillage parental.

Virginie Kroun

Photo de Une : V.K/Zehnder