Les Composés Organiques Volatils sont des gaz et des vapeurs contenant du carbone, et qui par conséquent, sont toxiques. Ils interviennent dans le processus de formation d’ozone dans la basse atmosphère, participent au réchauffement climatique et nuisent à notre santé.

Les COV entrent dans la composition des carburants mais aussi de nombreux produits courants : peintures, encres, colles, détachants, cosmétiques, etc.