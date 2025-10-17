Pour obtenir une information de la part de la marque « BENJAMIN MOORE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BENJAMIN MOORE : Peintures, teintures et apprêts de qualité supérieure.

BENJAMIN MOORE, c’est plus d’un siècle d’engagement à produire des peintures de qualité supérieure, durables et des couleurs inégalées. Fondée en 1883 aux États-Unis, la maison est l’un des principaux fabricants de peinture résidentielle, commerciale et industrielle haut de gamme.

Elle est devenue le choix numéro un des architectes d’intérieur du monde avec ses nombreuses nuances parfaites.

Grâce à nos formules uniques basées notamment sur la technologie exclusive de BENJAMIN MOORE ColorafixeMD et le système de coloration sans COV GennexMD, l'entreprise a poussé la performance de ses peintures au plus haut niveau. Nos peintures sont disponibles dans 3 300 teintes différentes.

Nous avons créé un vaste éventail de gammes répondant à tous vos besoins parmi lesquelles :

AuraMD, notre gamme de peinture à base d’eau développée aussi bien pour l’intérieur, l’extérieur, les portes d’entrée mais aussi les salles de bains & spas incorporant des résines exclusives afin de conférer au produit ses extraordinaires propriétés de performance.

NaturaMD, notre gamme scientifiquement éprouvée pour réduire considérablement vos expositions aux allergènes. Ses émissions de COV (Composés Organiques Volatils) sont les plus basses du marché, sans aucun compromis sur la performance et le choix de couleurs.

Regal SelectMD, notre gamme d'intérieur formulée pour un nettoyage facile et une excellente résistance aux frottements ; elle est disponible dans un vaste éventail de couleurs et de finitions.

Ultra SpecMD 500 Intérieur, notre gamme pour les professionnels qui apprécieront ses propriétés de recouvrement, de retouche, de fluidité et d'étalement, d'application facile et de nettoyage à l'eau et au savon.

ArborcoatMD, notre gamme de teinture d'extérieur qui convient à tous les types de terrasses, parements et meubles en bois et offre une protection supérieure contre les rayons UV.

Séduit par l’excellence de cette marque, Favori Décor – son distributeur en France, ouvre sa première boutique à Paris au 126 boulevard Haussmann courant septembre 2017.

Dotée d’un showroom et d’une machine à teinter, nous vous accueillons pour vous conseiller et vous accompagner dans tous vos travaux que vous soyez un particulier ou un professionnel.

Le savoir-faire de BENJAMIN MOORE :