Le leader européen Hörmann innove encore et cristallise son savoir-faire dans une nouvelle proposition de bloc-porte : le STU 1. Conçu pour l’industrie comme une porte de service simple à poser et a entretenir, il répond au besoin à travers ses qualités techniques, ses dimensions et ses performances fiables.

Il revendique notamment une bonne résistance doublée d'une charge au vent classe 3 et d'une perméabilité à l'air également de classe 3 avec joint de sol rétractable.



Disponible en RAL 9002 blanc standard, précisons que ces panneaux sont collés et n'affichent aucun point de soudure visible, sens de l'esthétique Hörmann oblige.



Côté huisserie, Hörmann a conçu STU-1 avec une adaptabilité à toutes les situations de pose grâce notamment à une huisserie tubulaire (95 x 55 mm), la plus posée en industrie, en 3 parties à assembler et munie d'un joint d'étanchéité. Quant au béquillage, mentionnons qu'Hörmann propose de série une finition sobre, impeccable et durable dans diverses combinaisons possibles.

Cette porte acier est en effet munie d'une garniture conforme à la norme EN 1906, de poignées arrondies en aluminium, finition F1 avec plaque de propreté courte et béquille. Esthétique et robustesse toujours, notons la présence de 2 paumelles 3 D (conformes à la norme EN 10935) de 160 mm, en acier inoxydable, et au design identique au béquillage, qui assurent un réglage facile au montage comme en maintenance, sans recours à un outillage spécial.



Et Hörmann n'en a pas oublié pour autant l'aspect sécurité. STU-1 est pourvu, à la demande, d'une serrure multipoint ou monopoint, montée en usine. Une serrure 5 points anti-dégondage et anti-effraction qui se décline aussi en version simple ou antipanique aux fonctions B ou E, conformes aux normes EN 179 et EN 1125 et certifiées CE.



De plus, Hörmann propose deux options pour le cylindre, avec, au choix, un cylindre européen ou de chantier. Autre option Hörmann à souligner pour ce bloc-porte STU-1, le ferme-porte (conforme à la norme EN 1154), à bras de manœuvre.



Il assure notamment un fin réglage de la vitesse comme de la force de fermeture, en totale conformité à la norme. Notons également qu'Hörmann met à disposition un gabarit de pose réutilisable.



De plus, en fonction des performances recherchées et du budget alloué, Hörmann a développé STU-1 avec 3 options d'étanchéité basse possibles : avec joint de sol rétractable pour un passage sans rien au sol, avec profilé en aluminium et joint pour un compromis prix/efficacité et, enfin, avec butée de sol en applique et joint pour une étanchéité maximale lorsqu'il y a risque de pluies battantes.



Enfin, dernier atout de ce nouveau bloc-porte STU-1 d'Hörmann, son passage libre de 943 mm vantail ouvert à 90°, par 2 170 mm garantit donc 1 UP (nombre unité de passage) compatible « issue de secours », y compris avec la barre antipanique.



Un véritable condensé d'avantages, le bloc-porte STU-1, pensé pour l'industrie a de réels atouts tant sur sa qualité de conception que sur son positionnement tarifaire extrêmement attractif.